«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
- 2.05.2024, 0:42
Матч завершился со счетом 1:0.
Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил немецкий форвард Никлас Фюллькруг с передачи Нико Шлоттербека.
Ответная игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 7 мая (22:00 по Минску).
Напомним, что на стадии 1/4 финала турнира «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико» (5:4 по сумме двух матчей), а «ПСЖ» выбил «Барселону» (6:4).
Вчера, 30 апреля, в первом матче 1/2 финала «Бавария» дома сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Второй матч этого противостояния состоится 8 мая (22:00 по Минску) в Мадриде.