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«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 2.05.2024, 0:42
«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 1:0.

Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил немецкий форвард Никлас Фюллькруг с передачи Нико Шлоттербека.

Ответная игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 7 мая (22:00 по Минску).

Напомним, что на стадии 1/4 финала турнира «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико» (5:4 по сумме двух матчей), а «ПСЖ» выбил «Барселону» (6:4).

Вчера, 30 апреля, в первом матче 1/2 финала «Бавария» дома сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Второй матч этого противостояния состоится 8 мая (22:00 по Минску) в Мадриде.

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