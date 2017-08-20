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Times: Елизавета II не будет отрекаться от престола в пользу принца Чарльза

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  • 20.08.2017, 15:22
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ФОТО: AP

Королева по-прежнему привержена исполнению своих обязанностей перед страной.

Королева Великобритании Елизавета II не собирается отрекаться от престола и передавать власть наследному принцу Чарльзу. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на близкие к монарху источники (перевод – tass.ru).

По их словам, королева по-прежнему привержена исполнению своих обязанностей монарха перед страной. Они также напомнили, что еще в речи, приуроченной к своему 21-летию, тогда еще наследная принцесса Елизавета публично поклялась: "Вся моя жизнь, окажется она долгой или короткой, будет посвящена служению вам [народу]". Один из источников издания также заявил, что пока королева здорова и способна исполнять обязанности главы государства, любые разговоры о регентстве не будут иметь под собой никакой почвы.

Ранее газета Mail on Sunday заявила, что в 2021 году Елизавета II (в случае достижения 95-летнего возраста) собирается передать полномочия монарха своему старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу на основании Акта о регентстве от 1937 года.

Елизавета II была коронована в 1952 году в возрасте 25 лет. 6 февраля Елизавета II отметила 65-летие своего пребывания на троне, став самым долгоправящим британским монархов в истории. 21 апреля она отпраздновала свой 91-й день рождения.


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