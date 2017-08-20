Польский разработчик видеоигр создал виртуальный тур по Чернобылю 20.08.2017, 18:10

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В рамках прогулки можно посмотреть несколько фотографий и роликов, а также посетить школу и больницу в Припяти.

Польская компания-разработчик видеоигр The Farm 51 анонсировала выход виртуальной экскурсии по Чернобыльской зоне, которую можно будет совершить благодаря шлему PlayStation VR. Произойдет это уже в ближайшем будущем. До этого она уже была доступна обладателям шлемов виртуальной реальности Samsung Gear VR, HTC Vive и Oculus Rift, пишет delo.ua.

Chernobyl VR Project — это интерактивное путешествие по зоне отчуждения, которое будет доступно на сайте. В рамках прогулки можно будет посмотреть несколько фильмов, фотографий и роликов, а также посетить некоторые здания и локации, среди которых сама станция, парк аттракционов, школа и больница в Припяти.

Разработчики отметили, что зона отчуждения — это множество заброшенных зданий и историй.

«Вы можете наблюдать за объектами, которые планировали покинуть всего на несколько дней. 30 лет спустя кажется, будто время здесь замерло и все так и осталось нетронутым», — сказано в сообщении. Съемки для проекта команда проводила в прошлом году.