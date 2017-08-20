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Белорус без музыкального образования победил на конкурсе в Вене

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  • 20.08.2017, 18:50
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Станислав Кулецкий

Теперь Станислав Кулецкий мечтает профессионально заняться пением и музыкой.

Малоритчанин Станислав Кулецкий занял первое место в международном музыкальном конкурсе-фестивале «Венский звездопад - 2017».

Молодой человек награжден Кубком, медалью и грамотой. Интересно, что парень не имеет специального музыкального образования. Два года занимался в Малоритской школе искусств, посещал вокальный кружок и студию в Бресте, а сейчас учится в Белорусской академии связи, пишет vb.by.

Конкурсные песни для выступления Станислав Кулецкий выбирал сам. Решил представить две песни: «Как молоды мы были» и «Everybody loves somebody» из репертуара Дина Мартина.

Говорит, что на победу не рассчитывал. Понимал, что на конкурс прибыли сильные исполнители из Болгарии, Ирана, Австрии, России. Теперь «малоритский соловей» мечтает профессионально заняться пением и музыкой.


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