Российский Винни Пух в сирийском пчелином гнезде Александр Кушнарь, newsader.com

20.08.2017, 19:23

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Парящий на высоте своих иллюзий российский Винни Пух в упор пытается доказать, что пчелы «какие-то неправильные».

Москва ожидает, что международные организации доставят в Сирию гуманитарную помощь для мирных жителей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Сегодня мы говорим: «В зоны деэскалации (помощь) везите, там все открыто. Если вы не можете везти, мы сами привезем». Но мы не можем быть и мамой, и папой. Поэтому, конечно, здесь нужна поддержка гуманитарных организаций, Организации Объединенных Наций», — сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Итак, Россия разрушила Сирию и теперь требует, чтобы международное сообщество потратилось на исправление результатов военных преступлений Москвы (странное сравнение с "мамой" — разве что речь о матери-детоубийце). В этом не впервые звучащем призыве — не только новая глубина аморальности Кремля, но и страх перед неизбежным: разрушенная Сирия — это бомба замедленного действия для путинской администрации. Народ, живущий в аду руин и асадовско-российской полицейщины, долго терпеть не станет и очень быстро вновь возьмется за оружие: последнее заявление офицеров ССА о невозможности сохранения режима Асада, который им навязывают все заинтересованные стороны — тому подтверждение (ох, что-то будет, что-то намечается!).

У Путина при этом нет хороших ходов: уйти он не может, а остаться — это означает вливать в Сирию астрономические средства (десятки миллиардов долларов в год). Таких денег у него нет не только для Сирии, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии, но даже для собственного населения, среди которого десятки миллионов людей давно живут за чертой бедности.

На Западе — прежде всего, в США — принято стратегическое решение полностью повесить проблему Сирии на Кремль, о чем недавно в закулисье заявлял Тиллерсон: спасение утопающих — дело рук самих утопающих, особенно если учесть, что утопающий сам с радостным гоготом в своем время прыгнул в болото (о котором предупреждал Обама, как его ни кляни) и обещал вытащить оттуда тысячелетнюю амфору. Иными словами, ни Брюссель, ни Вашингтон не станут тратиться на возвращение Сирии к жизни. Все, что они сделают — это примут и ассимилируют беженцев, которых у Москвы так и не получилось превратить в миграционное оружие против Запада: правопопулисты не сумели убедить избирателей в преимуществах расовой дискриминации перед либеральной демократией.

Теперь Америка и ее союзники с ухмылкой поглядывают на политических неандертальцев, которые разворотили пчелиное гнездо и не знают, что делать с пчелами, жужжание коих становится все более угрожающим по мере того, как они концентрируют свой рой вокруг главного виновника. Парящий на высоте своих иллюзий российский Винни Пух упор пытается доказать, что пчелы "какие-то неправильные" и начинает паниковать, посылая европейскому Пятачку сигналы SOS. Но Пятачок с удовольствием посмотрит, как пчелы начнут жалить его "друга" и как тот полетит с высокого дуба. При падении с такой высоты персонажи выживают разве что в мультиках.

Александр Кушнарь, newsader.com