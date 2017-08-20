Назревает сенсация: «Крумкачы» после первого тайма обыгрывают БАТЭ - 2:0

Назревает сенсация: «Крумкачы» после первого тайма обыгрывают БАТЭ - 2:04
- 20.08.2017, 19:30
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«Вороны» забили два мяча в течение пяти минут.
В матче 19-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле уступает «Крумкачам» со счетом 0:2.
Счет в матче открыл полузащитник «Крумкачоў» Филипп Иванов. На 20-й минуте вернувшийся в состав «воронов» хавбек реализовал пенальти.
Спустя пять минут Александр Филанович удвоил преимущество гостей.
В данный момент БАТЭ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. На первой строчке расположилось минское «Динамо», на втором месте идет солигорский «Шахтер».