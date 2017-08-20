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Назревает сенсация: «Крумкачы» после первого тайма обыгрывают БАТЭ - 2:0

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  • 20.08.2017, 19:30
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«Вороны» забили два мяча в течение пяти минут.

В матче 19-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле уступает «Крумкачам» со счетом 0:2.

Счет в матче открыл полузащитник «Крумкачоў» Филипп Иванов. На 20-й минуте вернувшийся в состав «воронов» хавбек реализовал пенальти.

Спустя пять минут Александр Филанович удвоил преимущество гостей.

В данный момент БАТЭ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. На первой строчке расположилось минское «Динамо», на втором месте идет солигорский «Шахтер».


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