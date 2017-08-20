Бабченко о России: Здесь будет «ДНР» от моря и до моря 2 20.08.2017, 20:30

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Аркадий Бабченко

Россию ожидает будущее оккупированных районов Донецкой области.

Правящим классом в России в будущем станут "вооруженные гопники", считает российский журналист Аркадий Бабченко. Об этом он написал в Facebook.

"В Хабаровске в драке убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. На Байкале в драке убит чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. Я же вам говорю – здесь будет "ДНР" от моря и до моря. Где классом-гегемоном станут вооруженные гопники", – подчеркнул он.

20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска Драчев вступил в драку с неизвестным мужчиной. Мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, тот упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. Позднее он скончался в реанимации. Убийца скрылся с места происшествия, его личность установлена. Как сообщил источник "Ленты.ру", подозреваемый тоже является профессиональным спортсменом, занимающимся силовыми видами.

29 июля борца Власко нашли мертвым на берегу Байкала вблизи села Горячинск в Бурятии, сообщает Facenews. По версии Следкома РФ, за день до этого спортсмен поехал с борцами из других регионов на берег Байкала, чтобы показать им природу Бурятии. В результате массовой драки спортсмен был убит. Близкие сообщали, что Власко ударили ножом прямо в сердце.

Двадцатилетний мастер спорта по вольной борьбе Власко выступал в весовой категории до 96 кг. Он становился победителем первенства Европы в 2015-м и 2016 годах соответственно. Также был чемпионом международных турниров в Иране и Турции.