Игорь Романенко: Зная имперские амбиции Путина, Украина должна готовиться к учениям «Запад-2017» 3 21.08.2017, 20:13

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Игорь Романенко

Фото: antikor.com.ua

РФ формирует ударную группу для наступления и проведения широкомасштабных военных действий.

Учения «Запад-2017» сейчас находятся в стадии развертывания и подготовки. В Беларусь из Российской Федерации уже завезены не только пункты управления, командные пункты, но и вооружение для учений.

Об этом zik.ua рассказал украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Как сообщалось, сегодня российские войска начали прибывать в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017». Проведение же самих учений запланировано на 21-25 августа, то есть одновременно с празднованием Дня Независимости Украины.

«Мы надеемся, что самое тяжелое уже позади, но зная Путина, как руководителя РФ, государства-агрессора, то с его имперскими амбициями к любой концентрации войск РФ мы должны относиться очень ответственно и готовиться со своей стороны», - отметил гость студии .

Генерал-лейтенант запаса заметил, что учения «Запад-2017» сейчас находятся в стадии развертывания и подготовки.

«В Беларусь уже завезены не только пункты управления, командные пункты, но и вооружение для учений Российской Федерации», - акцентировал Игорь Романенко.

По его словам, Россия проводит подобные учения ежегодно. Игорь Романенко говорит, что в таких учениях, как «Запад-2017» должны принимать участие не более, чем 13 000 военнослужащих.

«Как правило, проводится внезапная проверка таких учений. История таких проверок известна под видом которой формируется ударная группировка и так они сделали в 2014 году, когда аннексировали Крым. Проводили они и в прошлом году «Кавказ-2016», где анонсировали присутствие 12000 военнослужащих, но на самом деле сформировали группировки из 100 000 военных. Поэтому на мой взгляд здесь решается два вопроса. Во-первых, формируется ударная группировка для наступления и проведение широкомасштабных военных действий, а во-вторых, для военного давления стратегического уровня, в первую очередь на руководство Украины и в целом на НАТО и США», - добавил генерал-лейтенант запаса.