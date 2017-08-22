Суд: Взыскать с МВД компенсацию в пользу Птичкиных за счет госказны 9 22.08.2017, 16:55

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Министерство внутренних дел заплатит семье Игоря Птичкина $18 тысяч.

Буквально вчера правозащитники сообщили о том, что Министерство внутренних дел Беларуси обратилось за разъяснениями в суд Заводского района Минска по поводу исполнения судебного решения по вопросу возмещении морального и материального ущерба в деле семьи Игоря Птичкина, погибшего в СИЗО № 1. Причиной для обращения послужило то обстоятельство, что министерство не получает соответствующего бюджетного финансирования. А сумма — немалая, сообщает ПЦ «Весна».

Напомним, суд Заводского района 23 марта постановил взыскать с Министерства внутренних дел 30 тысяч рублей моральной и еще 6 тысяч рублей материальной компенсации в пользу матери и сестры погибшего в СИЗО Игоря Птичкина.

Суд Заводского района Минска 22 августа попытался еще раз разобраться: кто и каким образом должен выплатить компенсацию матери и сестре Игоря Птичкина.

Представитель МВД Кирилл Милицин на суде поддержал позицию министерства, ссылаясь на технические сложности, возникающие при исполнении решения суда. Он пояснил, что ведомство ни в коем случае не уклоняется от выплат. Просто этот вопрос «завис» в Министерстве финансов, которое распоряжается казной. Именно там должны уточнить: источник финансирования - «казна Республики Беларусь».

Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко, который присутствовал на судебном заседании считает, что при вынесении судом прежнего решения о назначении компенсации, была использована не совсем точная норма закона:

«На то время, когда Жанна Птичкина обращалась в суд с иском, основанием для взыскания компенсации была указана статья 938 Гражданского кодекса, которая предусматривает ответственность за ущерб, причиненный сотрудниками государственных органов. Суд же вынес решение на основании другой нормы закона, предусматривающей ответственность нанимателя за действия своего работника.

Мне кажется, что вот в этом и есть корень проблемы с исполнением судебного решения, поскольку при таком порядке теоретически Министерство финансов не должно финансировать выполнение подобного решения. Но, надеюсь, что суд как-то исправит положение и Жанна Птичкина наконец получит свою компенсацию, которой она ждет уже пять месяцев».

Взяв тайм-аут суд постановил: указать в документах более точную формулировку о выплате компенсации. А именно: «взыскать с МВД компенсацию в пользу Птичкиных за счет казны РБ».

Напомним, житель Минска Игорь Птичкин умер 4 августа 2013 года спустя несколько дней отсидки на «Володарке», где отбывал 3 месяца ареста за то, что управлял автомобилем, не имея прав. В медчасти учреждения к нему были применены «меры физического сдерживания в виде фиксации ремнями». В таком состоянии Птичкина находился более 20 часов до момента смерти. Администрация изолятора заявила, что молодой человек умер от сердечной болезни, но родственники обнаружили на теле синяки и следы повреждений.