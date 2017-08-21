Жанна Птичкина не получила от МВД ни одного рубля компенсации 11 21.08.2017, 15:41

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Министерство заявляет, что у него нет на это денег.

Министерство внутренних дел Беларуси обратилось за разъяснениями в суд Заводского района Минска по поводу исполнения судебного решения по делу о возмещении морального и материального ущерба в деле семьи Игоря Птичкина, погибшего в СИЗО № 1, сообщает ПЦ «Весна».

Напомним, суд Заводского района 23 марта постановил взыскать с Министерства внутренних дел 30 тысяч рублей моральной и еще 6 тысяч рублей материальной компенсации в пользу матери и сестры погибшего в СИЗО Игоря Птичкина.

Однако МВД посчитало, что, во-первых, сумма завышена, во-вторых, ее должно оплачивать Министерства финансов и, исходя из этого, милицейское ведомство обратилось с кассационной жалобой в Минский городской суд. Кассационную жалобу Мингорсуд рассмотрел 25 мая, оставив решение суда первой инстанции без изменений, за исключением одного пункта - с МВД не будет взиматься государственный сбор за рассмотрение дела в суде.

Судебное решение вступило в силу 25 мая, однако до сих пор мать и сестра Птичкины не получили ни одного рубля компенсации. МВД по-прежнему использует различные зацепки, чтобы выкарабкаться сухими из воды и отказаться от выплаты компенсации.

Поэтому и обратились его представители в суд Заводского района с заявлением о разъяснении судебного решения: мол, Министерство внутренних дел - бюджетная организация и порядке выплаты компенсаций не предусмотрено.

"Планом счетов Министерства внутренних дел Республики Беларусь не предусмотрены выплаты на исполнения решений судов в части возмещения гражданам ущерба. Соответствующего бюджетного финансирования министерства не получает, - сообщается в письме МВД.

По этому поводу Жана Птичкина обратилась в правозащитный центр «Вясна», чтобы с помощью правозащитников попытаться разрешить эту ситуацию и заставить милицейское ведомство выполнить обязательства, возложенные на него в судебном порядке.

Напомним, житель Минска Игорь Птичкин умер 4 августа 2013 года спустя несколько дней отсидки на «Володарке», где отбывал 3 месяца ареста за то, что управлял автомобилем, не имея прав. В медчасти учреждения к нему были применены «меры физического сдерживания в виде фиксации ремнями». В таком состоянии Птичкина находился более 20 часов до момента смерти. Администрация изолятора заявила, что молодой человек умер от сердечной болезни, но родственники обнаружили на теле синяки и следы повреждений.