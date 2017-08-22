Владимир Денисов выбран капитаном хоккейного минского «Динамо» 22.08.2017, 17:03

Владимир Денисов

У одного из самых опытных хоккеистов команды будет четверо ассистентов.

В канун старта нового сезона КХЛ игроки минского "Динамо" выбрали капитана, которым стал защитник Владимир Денисов. Для него эта роль не нова: в сезоне-2012/13 Владимир ассистировал финну Йере Каралахти и в девяти матчах подменял партнера. Кроме того, Денисов носил нашивку с буквой "С" на форме национальной сборной во время чемпионата мира-2012, сообщает «Прессбол».

Ассистентов у одного из самых опытных хоккеистов командф на сей раз четверо: Александр Павлович и Марк-Андре Граньяни будут помогать "кэпу" по ходу домашних матчей, а Дмитрий Коробов и Роб Клинкхаммер — по ходу гостевых.