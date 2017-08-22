США расширили санкционный список против России 22.08.2017, 17:49

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США внесли четырех россиян в санкционный список по КНДР.

В санкционный список попали: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин, пишет ria.ru.

Также под санкции попала компания "Гефест-М", зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией "Тангун".

Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.

В июне минфин уже вводил санкции против граждан России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Кроме того, США ввели санкции против трех российских компаний — "Независимой нефтегазовой компании", "ННК Приморнефтепродукт", и Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник", гендиректором и владельцем которого является Мичурин).