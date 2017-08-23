закрыть
23 августа 2017, Wednesday, 9:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: Америка должна быть на первом месте

  • 23.08.2017, 7:33
  • 1,309
ФОТО: EPA

Президент США призвал нацию к единству.

Президент Дональд Трамп призвал к национальному единству на фоне широкой критики его реакции на акцию сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, которая привела к гибели участника контрдемонстрации, передает «Голос Америки».

«Пришло время, когда мы должны вспомнить, что все мы – члены одной команды, мы все американцы, и мы все сейчас верим в то, что Америка должна быть на первом месте», – сказал Трамп, выступая на митинге в Финиксе, штат Аризона.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок добился успеха, чтобы все сообщества процветали, и чтобы у каждого американца, который сталкивается с трудностями, был шанс на лучшую жизнь», – отметил президент.

Трамп открыл свой политический митинг в Финиксе призывом к единству.

«События в Шарлотсвилле затронули самую суть Америки, и сегодня вся эта аудитория единодушно и решительно осуждает бандитов, посеявших ненависть и учинивших насилие», – сказал он.

Но вскоре он перенес свой гнев на СМИ, заявив, что сразу после событий в Шарлотсвилле он «открыто призвал к исцеляющему единству и любви», но СМИ якобы исказили его позицию.

Он зачитал выдержки из своих предыдущих трех заявлений в связи с насилием, и с каждой цитатой становился все более возбужденным.


Мнение

Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск