Трамп: Америка должна быть на первом месте 23.08.2017, 7:33

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ФОТО: EPA

Президент США призвал нацию к единству.

Президент Дональд Трамп призвал к национальному единству на фоне широкой критики его реакции на акцию сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, которая привела к гибели участника контрдемонстрации, передает «Голос Америки».

«Пришло время, когда мы должны вспомнить, что все мы – члены одной команды, мы все американцы, и мы все сейчас верим в то, что Америка должна быть на первом месте», – сказал Трамп, выступая на митинге в Финиксе, штат Аризона.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок добился успеха, чтобы все сообщества процветали, и чтобы у каждого американца, который сталкивается с трудностями, был шанс на лучшую жизнь», – отметил президент.

Трамп открыл свой политический митинг в Финиксе призывом к единству.

«События в Шарлотсвилле затронули самую суть Америки, и сегодня вся эта аудитория единодушно и решительно осуждает бандитов, посеявших ненависть и учинивших насилие», – сказал он.

Но вскоре он перенес свой гнев на СМИ, заявив, что сразу после событий в Шарлотсвилле он «открыто призвал к исцеляющему единству и любви», но СМИ якобы исказили его позицию.

Он зачитал выдержки из своих предыдущих трех заявлений в связи с насилием, и с каждой цитатой становился все более возбужденным.