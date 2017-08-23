РЖД: Мы готовы перевезти 8 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов в свои порты 4 23.08.2017, 7:48

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Россия продолжает навязывать белорусским НПЗ свою логистику.

Транспортная система России до конца года готова принять 7-8 млн тонн нефтепродуктов из Беларуси в случае переориентации грузопотока из портов Литвы. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов.

Говоря о возможных стимулирующих мерах, Тугаринов отметил, что РЖД уже их реализовали. «Мы меры все реализовали. Мы установили максимально допустимый размер снижения тарифов 50%», — пояснил он.

Тугаринов также напомнил, что в этом году непросто реализуется соглашение по поставке нефти в республику и на данный момент Россия поставила Беларуси только 9 млн тонн нефти из 24 млн тонн, запланированных на 2017 год.

Переориентация на российские порты

В марте текущего года РЖД увеличили с 25% до 50% скидку на транзитные перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк (Беларусь) в направлении портов на северо-западе РФ. Скидку на эти перевозки в размере 25% РЖД ввели в октябре 2016 года, она действует до конца 2018 года. Предполагалось, что снижение тарифов стимулирует перевод нефтяных грузов из прибалтийских в российские порты.

Тогда министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак заявил, что белорусские грузоотправители не намерены пользоваться скидкой РЖД на перевозку нефтепродуктов в порты РФ.

Обязать белорусских производителей направлять нефтепродукты на перевалку в российские порты предложил президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он озвучил 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России. По мнению главы государства, такое требование обоснованно, «так как на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится».

После заявления Путина и.о. генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб рассказал корреспонденту БелТА, что тарифы на перевозки нефтепродуктов в направлении портов других стран ниже российских даже с учетом скидки. «Да, действительно, правление ОАО «РЖД» предоставило до конца 2018 года 50-процентную скидку на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, — отметил собеседник. — Однако даже с учетом предоставленной РЖД скидки, железнодорожные тарифы в иных направлениях ниже по сравнению с российским направлением».