В Беловежской пуще нашли редкий для Беларуси вид кузнечиков 2 23.08.2017, 7:54

1,337

Фауна нацпарка пополнилась новым охраняемым видом.

Во время плановых полевых исследований фауны Беловежской пущи был выявлен ранее не отмечавшийся для национального парка мечник короткокрылый (Conocephalus dorsalis Latreille, 1804), сообщает пресс-служба нацпарка.

Этот вид включен в четвертое издание Красной книги Республики Беларусь (IV категория национального природоохранного значения). Мечник распространен в Европе, на юге Западной Сибири, в Казахстане. До этого в Беларуси были известны только три места его обитания.

Мечник короткокрылый предпочитает прибрежные биотопы. Держится на стеблях и листьях злаков, осок, ситников, камыша. Скрытен, звуковая активность низкая. При опасности затаивается. Питается как растительной, так и животной пищей (мелкими беспозвоночными). Взрослые кузнечики появляются в июле и встречаются до октября. Мечник короткокрылый — индикатор сохранности энтомокомплекса сырых пойменных лугов.