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В Беловежской пуще нашли редкий для Беларуси вид кузнечиков

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  • 23.08.2017, 7:54
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Фауна нацпарка пополнилась новым охраняемым видом.

Во время плановых полевых исследований фауны Беловежской пущи был выявлен ранее не отмечавшийся для национального парка мечник короткокрылый (Conocephalus dorsalis Latreille, 1804), сообщает пресс-служба нацпарка.

Этот вид включен в четвертое издание Красной книги Республики Беларусь (IV категория национального природоохранного значения). Мечник распространен в Европе, на юге Западной Сибири, в Казахстане. До этого в Беларуси были известны только три места его обитания.

Мечник короткокрылый предпочитает прибрежные биотопы. Держится на стеблях и листьях злаков, осок, ситников, камыша. Скрытен, звуковая активность низкая. При опасности затаивается. Питается как растительной, так и животной пищей (мелкими беспозвоночными). Взрослые кузнечики появляются в июле и встречаются до октября. Мечник короткокрылый — индикатор сохранности энтомокомплекса сырых пойменных лугов.


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