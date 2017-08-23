Павел Северинец: Алесь Черкашин был образцом сильного человека 23.08.2017, 9:24

Алесь Черкашин

Политик призвал почтить память белорусского героя.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал почтить память Алеся Черкашина.

Мероприятие запланировано на 28 августа в 18 часов на кладбище в Каменице-Жировицкой под Брестом, и связано с очередной годовщиной гибели добровольца.

«Алесь был очень светлым, был очень сильным, очень красивым и очень верующим человеком. Отошел в возрасте Христа. Помню его знаменитый перформанс, когда он выходил с окровавленными руками и призывал белорусские власти покаяться. Он до сих пор стоит у меня перед глазами», - рассказал политик «Радыё Рацыя».

Алесь Черкашин - брестчанин, председатель городской организации БХД и доброволец ГУК «Правый сектор», который умер 28 августа 2015 года от ранений, полученных в зоне АТО на востоке Украины.