Как французский шеф-повар поселился в белорусской глубинке 2 23.08.2017, 10:42

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Борис Поль Жорж Буаняр пытается наладить производство фуа-гра в сельской местности.

Борис — работящий мужик, который может вырастить помидоры, смастерить беседку, прокормить скотину и приготовить роскошный ужин на всю деревню. Когда-то у него был выбор: поселиться в витебской квартире или переехать в заброшенный деревенский дом где-то в белорусской глубинке. Он выбрал второй вариант и сейчас пытается наладить производство фуа-гра в вымирающей сельской местности, угощает бабушек улитками и устраивает большие посиделки для соседей. Как французский шеф-повар рискнул переехать в погибающую деревню, пишет onliner.by.

«Все у меня спрашивали: а как вы общаться будете?»

Стражевичи спрятались где-то в подбрюшье Чашникского района и вряд ли просто так смогут привлечь внимание. Обычная белорусская деревня, которая еще недавно кипела жизнью, а сейчас стремительно поразъехалась кто куда. Местные бабушки рассказывают про старые времена, про послевоенный голод и жизнь, мужик в пузырчатых штанах ласково улыбается лицом цвета зрелой помидорки и просит немножко на очень важное дело. Окружающую тишину важно сторожат глухие дома, из которых уже ушла жизнь.

Попасть сюда можно через несколько десятков колдобин пыльной проселочной дороги, которая хвостиком виляет из стороны в сторону. Сейчас по ней несется вдогонку здоровенный Patriot: сосед бабы Любы вернулся домой.

Вообще, сосед у нее замечательный. Она так и говорит: «Для кого как, а для меня самый лучший!» У бабушки с Борисом один уговор: чтобы никаких улиток. В остальном соседи прекрасно находят общий язык, хотя это задача не из простых: баба Люба все свои 78 лет прожила в Стражевичах, а французский шеф-повар Борис Поль Жорж Буаняр переехал сюда года три назад.

— Говорит, люди здесь открытые — во Франции такого нет давно, — объясняет причину переезда Бориса его жена Оксана, пока француз суетится на кухне.

Оксана родилась и жила в Витебске, а с Борисом познакомилась в Бельгии. Сюжет знакомства достаточно простой: подруга вышла замуж за бельгийца и пригласила Оксану в гости, другом жениха оказался Борис.

— Все у меня спрашивали: а как вы общаться будете? — смеется Оксана, которая никогда не учила французский (Борис, в свою очередь, ни слова не знал по-русски). — Накупили дисков, книжек. А когда на бытовом уровне общаешься, незнакомые слова запомнить легче. Вот мы разговариваем — и нормально!

Борис навещал Оксану в Витебске и морально готовился к переезду. В итоге он состоялся, но жить в городе француз не захотел. Поехали по окрестностям, нашли подходящее место и купили два крепких дома в Чашникском районе — здесь и обосновалось хозяйство Бориса Поля Жоржа Буаняра. По французским меркам, Борис совершил выгодную сделку: два дома и пятьдесят соток земли достались ему за $2500. Новый хозяин тут же начал здесь бурную деятельность: завел индоуток, засадил огороды и купил самое главное — хорошую плиту.

— Может возле нее часами стоять, я только салат нарежу. Тирамису, яблочный пирог, бриоши, улитки — у него коронных блюд много! — смотрит на мужа Оксана.

Она приезжает в Стражевичи только на выходные: работает в Витебске энергетиком и сейчас ищет работу поближе, в Новолукомле. Борис остается один и посвящает все время домашнему хозяйству. Спустя пару лет его двор — это пятьдесят соток огорода, семь десятков уток, куры, вьетнамские свиньи, две козы, огромная собака и восемь щенков, которым сейчас ищут хозяев.

В общем, Борис быстро сделался главной медийной персоной в деревушке, где зимой остается едва ли не пять жилых домов.

«Здесь можно два ведра улиток собрать на маленьком поле!»

Борис выходит из дома с подносами в руках, на которых фаршированный перец с бурым рисом и утиное филе magret de canard. На уток у француза были грандиозные планы, но все провалилось.

— Фуа-гра! — объясняет повар. — Для этого утка съедает килограмм сахарной кукурузы в день. Но в Беларуси нет столько сахарной кукурузы, я искал…

Беларусь вообще не радует француза изобилием привычных продуктов. Как это в Новолукомле нет хорошей пекарни со свежим хлебом? Как это у вас багет не хрустит? Как это у вас сметана разной жирности? И рестораны закрываются в 23:00? Ну, вы даете!

— Я готовил тирамису и искал маскарпоне. Три магазина в Витебске — ни в одном не было восемь банок. Ехали и в каждом покупали по одной-две. Это проблема! — прогоняет Борис из крепкой беседки ос, которые кружат над едой.

Сейчас француз уже может кое-как изъясняться, чтобы его понимали. Где-то французские слова звучат вполне уместно и даже облагораживают белорусскую деревенскую действительность.

— Вернуться во Францию? Ой, не-е-ет! — качает головой Оксана. — Ему здесь хорошо: земля, работа, люди — у Бориса глаза горят.

Шеф-повар показывает припасы на зиму — банки с улитками. Их количество и качество для француза стали откровением.

— Солнце, потом дождь прошел — и все, их очень много! — размахивает руками Борис, его глаза горят, как у маленького ребенка. — Можно два ведра собрать на маленьком поле.

На изготовление полуфабриката у Бориса уходит примерно два месяца. Улитку кормят, несколько дней ждут, пока все выйдет из нее естественным способом, потом варят, потом делают массаж, чтобы размягчить, потом тушат — в общем, дело очень трудоемкое, и даже не совсем понятно, стоит ли оно того. Впрочем, для Бориса это нормальный технологический процесс. Вообще, у француза здесь глаза разбегаются: в лесу можно нарезать кучу грибов, которые белорус даже трогать не станет, улиток можно собирать вот этими вот голыми руками. А еще зима роскошная — но это уже личные пристрастия Буаняра.

Борис Поль Жорж Буаняр вырос в 120 километрах от Парижа. Начинал свою карьеру он официантом, затем получил квалификацию сомелье, после работал метрдотелем и позже стал шеф-поваром ресторана L’Alpenstock. В общем, к моменту переезда Борис был владельцем двух ресторанов. Звучит странно, но, как становится понятно из рассказов, Париж и окрестности ему порядком поднадоели.

— Понимаете, там уже не встретишь французов, — объясняет Борис. — И так не только в столице: Марсель, Лион — там то же самое. Кругом кебаб, который сейчас массово закрывается из-за антисанитарии… Метро в Париже — кошмар!

— Он когда впервые в минском метро побывал, под большим впечатлением оттуда вышел: мрамор кругом — музей почти! — смеется Оксана.

Здесь Борис моментально почувствовал себя хозяином. Вот эту теплицу он сделал сам, потому что на местном рынке продавалась только маленькая, вполовину человеческого роста. Француз привез с родины и посадил здесь картошку, клубнику, помидоры, цветы, лук-шалот — при помощи живой мимики он демонстрирует, что «репка» слишком ядреная, а шалот имеет деликатный вкус.

А вот это те самые индоутки, которые за пару лет из семи штук превратились в семь десятков.

В общем, хозяйство облагорожено, а сейчас идет активный ремонт в доме. Поначалу его вообще хотели снести и поставить на его месте новый, но оказалось, что хата крепкая — нужно только навести порядок и поставить хорошие окна.

Toyota француз сменил на крепкий УАЗ Patriot. Автопром — это для него вообще больная тема.

— Во Франции я некоторое время работал логистом в компании Toyota. Разница с французскими компаниями очень большая. Если в Citroen или Peugeot на конвейере заметят брак, то махнут рукой. Человек покупает машину, и через пару месяцев она уже имеет неисправности. И он едет в сервисный центр Citroen или Peugeot и тратит деньги. Если в Toyota видят небольшую неисправность, то автомобиль снимают с конвейера.

Еще одна большая страсть Бориса Поля Жоржа Буаняра — велосипед. Оксана приносит из дома увесистую папку, в которую ее муж собирает все газетные вырезки, засвидетельствовавшие его успехи и достижения. Даже если не знать французский язык, становится понятно, что Борис — серьезный спортсмен. С собой он перевез в Стражевичи три велосипеда, самый дорогой из которых стоит €6000. На нем француз за день может спокойно навернуть кружок в 200 километров, а зимой, в феврале, проезжает около 80.

— Недавно участвовал в соревнованиях, — рассказывает про успехи мужа Оксана. — Февраль, снег, лед — наши люди приехали на велосипедах с маленькими колесами, а у Бориса — вот такие. Наши едут под горку и падают, а он — ших-ших-ших!

На свой день рождения Борис сделал себе царский подарок: полетел во Францию, сел на велосипед и уехал на велосипеде на озеро Анси — это путь в 700 километров.

«Я у вас два месяца трех врачей проходил»

Любимая соседка Бориса баба Люба периодически подкармливает француза. Приносит ему суп из печи, готовит голубцы и ладки. Сейчас бабушка сидит дома: недавно оступилась и упала на кухне. Борис навещает ее практически каждый день.

— Смотри, чтобы помог моему Андрею меня похоронить! — грозит ему пальцем баба Люба. — Не поможешь — я с того света буду приходить и тебя пугать!

Борис не понимает и половины слов, но со всем соглашается. На кухне у бабушки для него припасен дегустационный сет ленивых голубцов.

— Фарш положила, рис, троху капусты, цыбулю, морковку, кмину кинула, приправы — и все, готов, — рассказывает бабушка рецепт. Повар проверяет: вкусно!

У бабушки трое детей: дочки живут в Минске и Москве, а сын — на другом конце деревни. Но у него там, как говорит баба Люба, свои заботы. А сосед рядом.

— Для кого как, а для меня лучший сосед! И накормит, и дрова наколет, и дорогу зимой почистит, и поговорит. Ну а если чего не понимает, дык я его тогда веду и показываю!

— Да-да-да! — сразу подхватывает Борис.

Уже во дворе Борис останавливается и показывает Оксане, с чем надо бы помочь бабушке по хозяйству. Бабушка выходит из дома проводить соседа. Единственное, в чем они так и не нашли взаимопонимания, так это улитки. От них баба Люба категорически отказывается.

— Он когда переехал в Стражевичи, все удивлялся, — рассказывает Оксана. — Говорит, как это так: можно в любой момент зайти к человеку в гости — и тебе рады! Во Франции такого нет. Искренности там не хватает, а у нас если смеются, то смеются по-настоящему, если ругаются, то ругаются как следует.

Можно подумать, что Борис попал в белорусскую сказочную деревню, где все как-то слишком просто. Хотя француз, если его спросить, может долго говорить про суровые белорусские нравы.

— Хоспиталь! — крутит головой Борис. — Я два месяца трех врачей проходил! С документами у вас очень сложно!

Еще одна диковинка для француза — это сговорчивость местных мужиков с лицами цвета спелой помидорки.

— Я им бутылку — они мне мешок груш, я им бутылку — они мне мешок картошки! Они много пьют и мало работают. Один раз им бутылку дашь, и они будут ходить к тебе постоянно. Я смотрю: человек проснулся в десять утра, выпил вино и лег спать, проснулся в четыре, поработал два часа, выпил пива и в десять снова лег спать. Потом приходит и говорит: «Борис, почему у тебя все растет, а у меня нет?» — транслирует простую жизненную философию целеустремленного хозяина Борис.

— Если хочешь жить хорошо, нужно работать, — подытоживает мысль мужа Оксана.

Три года назад деревенские настороженно поглядывали в сторону нового соседа, который ни слова не понимал по-нашему. Но Борис быстро освоился, а бабушки стали ходить к нему за советом. Француз показывал, как сажать картошку и ухаживать за цветами, кормил их диковинными блюдами, а бабе Любе однажды даже привез бутылку французского вина — та звонила дочке в Москву похвастаться.

На пятидесятилетие Борис собрал всех жителей Стражевичей, смастерил для них крепкую беседку и наготовил вкуснятины. Вообще, этот европеец оказался не таким страшным, как, бывает, показывают по телевизору.

Сейчас он почти бегом показывает все, что успел сделать за три года жизни в Стражевичах, и, кажется, предельно счастлив. Оксана смотрит на мужа и улыбается: жизнь бьет ключом.