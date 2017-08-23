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Борис Акунин: Серебренникова арестовал Путин

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  • 23.08.2017, 10:34
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Борис Акунин
Фото: afisha.ru

Известный российский писатель прокомментировал задержание режиссера.

Президент России Владимир Путин "может выпустить под домашний арест" задержанного режиссера Кирилла Серебренникова ради пиара, считает писатель Борис Акунин, пишет "Гордон".

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) считает, что задержание режиссера Кирилла Серебренникова одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Международно резонансные аресты людей такого уровня у нас происходят только с санкции, а то и с прямого приказа Главного Начальника", – заявил он.

Писатель призвал "называть вещи своими именами".

"Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин. И хорошо еще, если с PR-целью затем явить высочайшую милость и выпустить всемирно известного режиссера под домашний арест или подписку. Потому что если нет – значит, Россия перешла на новую стадию существования, где будут действовать новые правила", – отметил Акунин.


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