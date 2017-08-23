Порошенко: Сине-желтый флаг будет поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем 4 23.08.2017, 10:51

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Президент Украины поздравил соотечественников с Днем государственного флага.

О важности государственного символа Петр Порошенко написал в своем Facebook.

«Наш украинский флаг – символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе. Верю, что крупнейшие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг будет поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем», – говорится в поздравлении Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что «под этим знаменем украинцы проявляли стремление к независимости и соборности».

«Он символизирует красоту нашей природы, трудолюбие и свободолюбие народа. Под сине-желтым флагом наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора. Пусть он и дальше объединяет украинский народ от восхода до заката и с севера на юг», – отметил глава украинского правительства в Facebook.

День государственного флага Украины – государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов. Отмечается ежегодно 23 августа.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.