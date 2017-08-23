«Белавиа» устраивает осеннюю распродажу 3 23.08.2017, 10:50

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Фото: tut.by

Путешествие должно состояться с 15 октября по 15 декабря.

«Белавиа» 24 августа проведет акцию на полеты. Специальные цены за перелет — 30 евро плюс таксы и сборы в одну сторону. Подробности распродажи авиакомпания рассказывает на сайте.

Акция стартует 24 августа, в 00.01 по минскому времени, завершается в тот же день, 24 августа в 23.59. Путешествие, по условиям распродажи, должно состояться с 15 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года.

Купить билет по акции можно только на сайте belavia.by. Акция действует только на прямые рейсы «Белавиа», только на регулярные маршруты. Такие направления, как полеты в подмосковный аэропорт «Жуковский» и в Бейрут, не участвуют в распродаже.

Предложение действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно. Менять время и дату вылета нельзя, билеты невозвратные. Количество мест по акции ограничено.

При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов», подсказывают в авиакомпании.