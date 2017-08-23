закрыть
23 августа 2017, Wednesday, 13:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Белавиа» устраивает осеннюю распродажу

3
  • 23.08.2017, 10:50
  • 3,206
Фото: tut.by

Путешествие должно состояться с 15 октября по 15 декабря.

«Белавиа» 24 августа проведет акцию на полеты. Специальные цены за перелет — 30 евро плюс таксы и сборы в одну сторону. Подробности распродажи авиакомпания рассказывает на сайте.

Акция стартует 24 августа, в 00.01 по минскому времени, завершается в тот же день, 24 августа в 23.59. Путешествие, по условиям распродажи, должно состояться с 15 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года.

Купить билет по акции можно только на сайте belavia.by. Акция действует только на прямые рейсы «Белавиа», только на регулярные маршруты. Такие направления, как полеты в подмосковный аэропорт «Жуковский» и в Бейрут, не участвуют в распродаже.

Предложение действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно. Менять время и дату вылета нельзя, билеты невозвратные. Количество мест по акции ограничено.

При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов», подсказывают в авиакомпании.


Мнение

Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск