Во сколько обойдутся белорусам учения «Запад-2017» 2 23.08.2017, 12:25

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«Военные игры» серьезно ударят по кошелькам простых белорусов.

Cколько стоит однин выстрел из автомата «Калашникова», час полета современного истребителя, залп из установки «Град» и один день локальной войны — посчитало «Радыё Свабода».

Годовой бюджет Минобороны

Бюджет Министерства обороны Беларуси состоит более чем из 25 позиций - от финансирования специализированных вузов до оплат услуг ЖКХ. Расходы на основную деятельность прописаны в графе «Национальная оборона» и составляют около 90% от всех расходов за год. Согласно официальным документам с сайта Министерства финансов, в 2016 году бюджет военного ведомства составлял 1 миллиард 8 миллионов рублей. В 2017 - 1 миллиард 26 миллионов. Это около 535 миллионов долларов. Для сравнения, военный бюджет России составляет около 100 миллиардов долларов, США - около 600 миллиардов.

Отдельной строки «Проведение учений« Запад-2017 »в годовом бюджете Минобороны Беларуси нет.

Транспортные расходы учений «Запад-2017»

340 тысяч долларов - тендер на такую сумму разместил Минобороны РФ в середине ноября 2016 года. Его содержание - исполнение военных транспортных перевозок в 2017 году. Из числа 5265 заказанных железнодорожных вагонов 4162 - для перевозки военной техники и личного состава из России в Беларусь. При этом в 2016 году Минобороны РФ для перевозок в Беларусь и обратно заказывал только 50 вагонов.

Выстрел из автомата Калашникова - 1 доллар

Подсчитать, сколько стоит один выстрел из автомата Калашникова, можно только условно. Известно, например, что в Украине после начала операции на Донбассе один патрон чешского производства к нему стоил около 9 гривен (это около доллара). При этом надо учитывать, что с «Калашникова» можно стрелять не только стандартными пулями, но и пулями со сдвинутым центром тяжести, и другими. Их стоимость может превышать стоимость стандартных боеприпасов в десятки раз.

Например, патроны для СИД (снайперской винтовки) в Украине на черном рынке стоят около 25 гривен - втрое дороже патронов к «Калашникову».

Сто километров на БТР-80 - 130 долларов

БТР-80 - самый распространенный бронетранспортеры в белорусской (более 150 машин) и российской армии (более 3000). Это в четыре раза меньше, чем у танка Т-72, но все равно гораздо больше, чем у современного автомобиля. Поездка из Минска до, скажем, Бреста на БТР-80 может стоить примерно 200 долларов.

Снаряд для танка Т-72 - 500 долларов

Основное вооружение самого расширенного в белорусской и российской армии танка - 125-милиметровая пушка. В белорусской армии, по официальным данным, в настоящее время около 450 таких танков. В российской - около 9000.

Один выстрел из пушки Т-72 стандартным снарядом, разработанным в советское время, стоит около 500 долларов. Для более современных цена может вырасти в разы.

Танк - очень неэкономичная техника. Расход топлива в Т-72 - 4 литра дизеля на километр по дороге с грунтовым покрытием и 2-3 литра по асфальту. Это почти в сто раз больше, чем у современного экономического автомобиля.

Проехать сто километров на танке по дорогам Борисовского полигона будет стоить примерно 250 долларов. При этом, по официальным данным, в учениях «Запад-2017» планируют задействовать около 100 танков.

Час полета вертолета МИ-24 - 1000 долларов

МИ-24 - основной ударный вертолет как российской, так и белорусского армии. Расход топлива - 780 литров авиационного керосина в час. Стоит такое топливо примерно доллар за литр. К тому же следует учитывать амортизацию и наземное обслуживание. Получаем что-то около тысячи долларов за час полета. Таким образом, перелет одного МИ-24 из Москвы до Минска может стоить около 3000 долларов.

Один час полета истребителя СУ-27 - 3-4 тысячи долларов

Подсчитать стоимость полета современного реактивного истребителя можно только приблизительно. При этом надо взять в расчет не только расход топлива (2-3 тонны в час), но и так называемую амортизацию (все детали самолета, включая корпус, имеют ресурс, причем сравнительно с ресурсом автомобилей совсем небольшой - для современного истребителя это около тысячи долларов в час) и расходы на наземные процедуры. Пользователи специализированных авиационных форумов оценивают стоимость часа полета современного истребителя (российская и белорусский армии используют СУ-27 и МиГ-29) в 3-4 тысячи долларов в час.

Один залп из установки «Град» - 40 тысяч долларов

Эти установки залпового реактивного огня также планируют использовать во время учений. «Грады» активно участвуют в конфликте на востоке Украины. Эксперты из соседнего государства оценивают один полный залп из этого оружия в 40 тысяч долларов - по тысяче долларов за каждую ракету. При этом снаряды для «Гряда» значительно дешевле, чем боезаряд для более тяжелой реактивной артиллерии, такой, как «Смерч» или «Ураган». Их участие в учениях «Запад-2017» также подтвержден официально.

Один день современной локальной войны - от 2 миллионов долларов

Учения «Запад-2017» по своему сценарию максимально приближенны к настоящему локальному вооруженному конфликту. Подсчитать их полную стоимость, пожалуй, могут только в министерствах обороны обеих стран. Вместе с тем эксперты периодически публикуют сведения о стоимости антитеррористической операции на востоке Украины. По их подсчетам, один день локальной войны стоит каждой из сторон от 2 до 7 миллионов долларов в зависимости от интенсивности боевых действий. Около 15 миллионов за неделю.