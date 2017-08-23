«Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать» 1 23.08.2017, 12:47

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Мотивационная речь американского адмирала, которая заставляет задуматься.

В сети стает популярной мотивационная речь американского адмирала Уильяма Макрейвена во время встречи со студентами университета Техаса.

Как сообщает censor.net, американский военный рассказывает студентам, с чего бы стоило начать, чтобы стать соавтором чего-то грандиозного и важного.

"Хотите изменить мир? Начните заправлять свою постель. Делая это каждое утро, вы будете выполнять первое задание своего дня. Вы будете чувствовать немножечко гордости, и это будет стимулом для того, чтобы сделать что-то еще, и еще, и еще. На конец дня это одно маленькое задание обернется на много выполненных заданий. Заправляя постель, вы научитесь понимать, что маленькие вещи тоже имеют значение. Если вы не можете правильно делать маленькие вещи, то никогда не сможете правильно делать большие. И если случится, что день пойдет не так, вы вернетесь домой к застланной постели. Которую вы сами и застлали. Застланная постель напомнит вам о том, что завтрашний день будет лучше", - рассказал Макрейвен.

Уильям Гарри Макрейвен - адмирал ВМС США в отставке, командующий силами специальных операций США (2011-2014) и объединенного командования специальных операций (2008-2011). Участник войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане