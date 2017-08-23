Российские военные начали учения на полигоне под Борисовом 8 23.08.2017, 13:26

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В учениях задействованы силы и средства тылового, технического обеспечения.

На это неделе, с 21 по 25 августа на полигоне «Борисовский», а также на некоторых участках местности Минской, Витебской и Могилевской областях, и в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, пишет ex-press.by.

В учениях задействованы силы и средства тылового, технического (материально-технического) обеспечения. Они должны продемонстрировать умение «решать совместные задачи в период нарастания военной угрозы».

Руководят учениями сразу три заместителя министра обороны из обеих стран. Беларусь представлена заместителем министра обороны по тылу - начальником тыла и заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения. Эти должности занимают соответственно генерал-майоры Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко.

С российской стороны учениями руководит генерал армии заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, который прибыл для этого из Москвы в Санкт-Петербург.

Во время учений отрабатываются техническое прикрытие объектов на участках военно-автомобильных дорог, организация инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения посадки на аэродромный участок дороги и повторный вылет летательных аппаратов.

Кроме того, оборудуются участки загрузки боеприпасов на автотранспорт с использованием средств механизации погрузочных работ, а также эвакуация, ремонт и восстановление неисправных образцов техники и вооружения.

Во время учений предусмотрено развертывание полевого магистрального трубопровода, а также организация участков массовой заправки техники, выпечки и выдачи хлеба.

Напомним, еще 16 августа был зафиксирован на видео въезд в военный городок Печи в Борисове, где располагается 72-й Объединенный учебный центр ВС РБ, большой колонны крытых грузовиков с российскими номерными знаками.