12 хитростей для начинающих водителей, о которых не рассказывают в автошколе 15 23.08.2017, 14:33

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Даже те, кто не первый день за рулем, часто не знают о нюансах, которые облегчают водительскую жизнь.

AdMe.ru рассказал, как почувствовать себя на дороге в своей тарелке, научиться избегать опасных ситуаций и стать уверенным водителем.

12. Проверьте, правильно ли настроены зеркала

Если зеркала настроены неверно, то возникает слепая зона — часть дороги, которую вы не видите, поэтому можете не заметить автомобиль на соседней полосе. Чтобы ее не было, настройте боковые зеркала так, чтобы ваша машина не была в них видна (либо была видна совсем чуть-чуть). Чтобы проверить, нет ли слепой зоны, медленно двигайтесь задним ходом мимо другой стоящей машины, глядя в боковое зеркало. Как только она исчезла из зеркала, вы должны увидеть ее боковым зрением. Зеркало заднего вида настраивается так, чтобы в нем было полностью видно заднее стекло автомобиля. Когда настраиваете зеркала, примите ту позу, в которой обычно водите машину.

11. Научитесь чувствовать, где находятся колеса

Чтобы уметь объезжать ямы на дороге и не царапать диски при парковке у бордюра, нужно научиться чувствовать, где находятся колеса автомобиля. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку, сомните ногой и положите на асфальт. Потренируйтесь наезжать на ее по очереди правым и левым передним колесом. Откройте окно, чтобы слышать хруст бутылки.

10. Паркуйтесь, ориентируясь на окна и зеркала

Если вы паркуетесь передом к бордюру, останавливайтесь, как только увидите бордюр под боковым зеркалом. Так расстояние до бордюра будет минимальным, а вы не поцарапаете бампер.

Если вы паркуетесь передом параллельно бордюру, нужно позаботиться о том, чтобы не поцарапать диски. Наклейте кусочек цветного скотча внизу лобового стекла. Как только линия бордюра совпадет с меткой, останавливайтесь. Лучше парковаться параллельно бордюру задом — тогда бордюр виден в боковых зеркалах и вы не прижметесь к нему вплотную.

9. После заезда в лужу просушите тормоза

Перед любой, даже мелкой лужей притормозите, а затем проезжайте ее плавно, не маневрируя, не набирая и не сбрасывая скорость. На большой скорости вода может попасть в систему зажигания, и машина заглохнет. Кроме этого, может начаться аквапланирование — когда исчезает сцепление с дорогой и автомобиль скользит по воде.

Выехав из большой лужи, не глушите двигатель, не тормозите, не разгоняйтесь, а главное — просушите тормоза: не отпуская педаль газа, несколько раз нажмите на педаль тормоза. От трения тормозные колодки нагреваются, и вода испаряется.

8. Следите за маневрами высоких машин впереди вас

На дороге наблюдайте не только за машиной перед вами, но и за другими автомобилями в потоке впереди. Следите за высокими машинами (грузовики, автобусы), их водители лучше видят дорожную ситуацию. Если они одновременно начали освобождать какую-то полосу, скорее всего, там произошла авария или есть другое препятствие, и вам лучше перестроиться заранее.

7. Если двигатель не заводится, включите дальний свет

Иногда зимой двигатель не заводится с первого раза. Прежде чем завестись, разогрейте аккумулятор — включите на минуту свет, радио или аварийку.

6. Ночью опускайте зеркало заднего вида

Не все знают, что стандартное зеркало заднего вида в салоне имеет 2 режима — дневной и ночной. Чтобы фары едущей сзади машины не слепили вас, потяните рычажок под зеркалом вниз и измените его наклон.

5. Включайте кондиционер

Даже если вы не пользуетесь кондиционером (например, зимой), регулярно включайте его ненадолго. Иначе охлаждающая жидкость будет вытекать, а трубки сохнуть.

4. Регулярно пользуйтесь ручным тормозом

Даже если вы не паркуете машину под уклоном, регулярно пользуйтесь ручным тормозом, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Исключение — сильные морозы: в такую погоду «ручником» лучше не пользоваться, чтобы не примерзли тормозные колодки.

3. Если автомобиль на соседней полосе тормозит, притормозите тоже

Если вы видите, что едущий впереди вас автомобиль на соседней полосе начинает притормаживать, хотя впереди вроде бы нет помехи, сбросьте скорость — возможно, другой водитель пропускает пешехода или животное, перебегающее дорогу.

2. Не поддавайтесь иллюзии небольшой скорости

На прямой дороге скорость кажется вдвое меньше, чем на самом деле. Если после прямого участка дороги вы поворачиваете, недостаточно сбрасывая скорость, машину может занести.

1. Не выворачивайте колеса заранее, когда ждете очереди повернуть налево

Если вам нужно повернуть налево и вы пропускаете встречные машины, не спешите выворачивать колеса, это опасно. Они должны смотреть прямо. Если в вас сзади врежется другая машина, при развернутых колесах вас может вынести на встречную полосу, где столкновения с другими автомобилями не избежать.