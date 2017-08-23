Зачем в Могилеве косили реку? 2 23.08.2017, 17:16

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В Сети бурное обсуждение вызвало фото, где люди на лодке «косят» реку Дубровенку.

Фотоснимок, где пара людей с косами плывет по реке на лодке среди свежескошенной растительности, выложило на своей странице в «Фейсбуке» «Радио Свабода».

Увидев фото, комментаторы кинулись состязаться в остроумии: одни предположили, что таким образом в Беларуси добывают морскую капусту, другие — что так у нас «дажынаюць» рис, пишет nn.by.

«Зеленый портал» разобрался, зачем косят траву в реке Дубравинка в Могилеве и действительно ли это такой уж абсурднаы занятие.

«Это чистка реки»

В Центральном научно-исследовательском институте комплексного использования водных ресурсов комментировать снимок отказались, так как «между реальностью и фотографией может лежать большая разница».

А в Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Зеленому порталу сказали, что таким образом сотрудники Могилевзеленстроя чистят реку, и порекомендовали обращаться за более подробными разъяснениями в эту организацию. Однако в местном зеленстрое из-за занятости сотрудника, отвечающего за благоустройство, оперативно получить комментарий не удалось.

Может так и надо?

Можно предположить, что таким образом сотрудники Могилевзеленстроя борются с эвтрофикацией, или цветением воды. Оно происходит из-за большой концентрации биогенных элементов. Из-за их переизбытка меняется вся экосистема, количество кислорода в водоеме существенно снижается, от чего в итоге гибнет фауна.

Эвтрофикация может быть вызвана как старением водоема, так и антропогенными факторами, например, попаданием удобрений в воду. Основные химические элементы, которые ей способствуют, — фосфор и азот. Один из этапов эвтрофикации как раз является зарастание водоема водорослями.

«Это мартышкин труд»

Однако эколог регональный координатор экодвижения «Зелёный Дозор» Игорь Пастухов предполагает, что дело здесь не в борьбе за чистоту реки. Тем более, что эвторфикации, по его словам, способствует в первую очередь размножение сине-зеленых водорослей, низших растений, а не нам привычных кубышек, аира и камыша.

— Вероятно, на фото мы видим банальное освоение денег на очистку водоёма, заложенных в бюджет города на эти цели. То есть водоём не зарос, а деньги выделенные нужно освоить, вот и создаётся видимость. Пруды чистят не так. Это сложно. Иногда их чистят граблями, если пруд небольшой, но это тоже мартышкин труд. Косить водоросли — это как перочинным ножом колоть дрова, как косить траву тримером в январе, — говорит эколог.

Он уверен, что в данном случае на фото не видно зарастания, поэтому лучшее, что можно было сделать, — это не делать ничего.

— Река — это экосистема, и водные растения в ней явно не лишние, — поясняет эксперт.