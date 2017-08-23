Роберт Де Ниро стал самым высокооплачиваемым актером сериалов 1 23.08.2017, 17:45

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Роберт Де Ниро

Знаменитый артист получал по $775 тысяч за эпизод.

Роберта Де Ниро назвали самым высокооплачиваемым актером американского телевидения в 2017 году. Артист получал по 775 тысяч долларов за эпизод сериала студии Amazon, пока не получившего название, пишет lenta.ru.

На втором месте — Марк Хэрмон, актер сериала «Морская полиция». За одну серию он зарабатывал по 525 тысяч долларов.

Третью строчку разделили между собой звезды «Игры престолов» Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон и Лина Хиди, а также Кевин Костнер («Йеллоустоун») и Кевин Спейси («Карточный домик»). Зарплата каждого артиста составила 500 тысяч долларов за эпизод.

Напомним, 22 августа журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Лидером стал Марк Уолберг, заработавший в 2017-м 68 миллионов долларов. Ранее в том же месяце издание выпустило рейтинг высокооплачиваемых актрис, который возглавила 28-летняя Эмма Стоун с 26 миллионами долларов.