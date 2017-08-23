Эстония выпустит криптовалюту — эсткоины 4 23.08.2017, 18:18

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Эстония решила расширить свой бюджет за счет выхода на ICO, выпустив собственные токены под названием «эсткоины».

Эстония — это первая страна, предлагающая программу электронного гражданства. Программа позволяет своим участникам воспользоваться множеством правительственных услуг, в том числе начать работу в компании, базирующейся в Европейском союзе, фактически без реального гражданства, пишет hi-tech.mail.ru.

Идею выхода на ICO для расширения бюджета страны и выпуска собственной криптовалюты предложил Каспар Коржус, автор программы электронного гражданства. Коржус в общедоступном документе изложил то, как он видит выход страны на ICO.

Следующим шагом может стать разработка технического документа с изложением стоимости токенов и того, как именно будут использоваться инвестиции.

Согласно замыслу, деньги, полученные в результате размещения, могут быть использованы фондом, совместно управляемого правительством и внешними частными компаниями. Этот фонд будет использоваться для инвестиций в новые технологии для государственного сектора, а также для инвестирования венчурного капитала в эстонские компании, созданные как местными, так и «электронными» резидентами.

В конечном счете, токены будут использоваться в качестве способа оплаты государственных и частных услуг как внутри страны, так и во всем мире. Эти процедуры должны обеспечить возврат инвестиций для участников ICO.

Официальные власти Эстонии отнеслись к идее Коржуса серьезно. Правительство уже запрашивает отзывы криптовалютных экспертов, а основатель Ethereum россиянин Виталий Бутерин стал советником проекта.