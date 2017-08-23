Заведующий витебской аптеки: Со мной за восемь лет работы такого не случалось 59 23.08.2017, 20:03

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Максим Самсонов

Фото: gztzara.by

Невозмутимый провизор прокомментировал нашумевший инцидент с агрессивной посетительницей.

Максим Самсонов, тот самый невозмутимый провизор из Витебска, нынче в городе знаменитость, пишет kp.by.

- Люди заходят в аптеку просто на меня посмотреть. Улыбнутся, иногда скажут что-нибудь ободряющее и уходят, - рассказывает он.

Видео, на котором Максим невозмутимо объясняет бушующей покупательнице, что она нарушила правила, зайдя в аптеку с собакой, вызвало широкое обсуждение в интернете. Женщина оскорбляла заведующего аптекой, в том числе и нецензурно, нелицеприятно высказывалась о его внешнем виде, профессиональных качествах и даже сексуальной ориентации, а он и голоса не повысил.

Инцидент произошел 9 августа. Посетительница зашла в аптеку с собакой, провизор попросил ее оставить животное на улице. Женщина резко потребовала жалобную книгу. Заведующий аптекой дал и книгу, и ручку, представился, предупредил, что в аптеке ведется видеонаблюдение и дал указание своему коллеге не обслуживать покупательницу, пока собака находится в аптеке. Женщина резко перешла на «ты» и повысила голос.

- Животное - это ты! Ты на него очень похож! Грязное, вонючее животное! Моя собака стоит больше тебя! Рот закрой! Вообще с сережкой стоять тут нормально? Мне не нравится, ориентация у тебя какая-то другая! Ты здесь работать не будешь! Живность ходячая! А теперь обслуживай! - кричала посетительница, иногда вставляя в свою речь нецензурные словечки. Заведующий аптекой, напротив, вел себя корректно.

- Максим, может вы йог? Как вам удалось сохранить спокойствие?

- На самом деле я считаю себя вспыльчивым и сумбурным человеком. Но конфликты предпочитаю гасить в зародыше - перевести все в шутку или устраниться. А в этой ситуации я просто не знал, как себя вести. Был в замешательстве, потому что такого со мной за все восемь лет работы не случалось. И коллеги, которые работают гораздо дольше меня, посмотрев видео, были ошарашены. Некоторые до пенсии уже доработали, а в подобные ситуации не попадали. Случается, что неадекватно себя ведут пьяные покупатели или те, кто находится под действием наркотиков. Но тут признаков опьянения не было!

- Вы животных не любите?

- Люблю, у меня дома кошка есть. У многих друзей - собаки. Но в аптеку, как и во многие другие учреждения, с собакой заходить действительно запрещено. Об этом, кстати, извещает табличка на входе. Аптека - место, где присутствие животного может нести реальную опасность. И не только потому, что собака может кого-то напугать, укусить. Ведь в аптеку приходят люди, у которых проблемы со здоровьем. Если собака будет находиться в помещении, у аллергика, например, может случиться внезапное обострение, вплоть до приступа удушья! У нас есть возможность привязать собаку при входе в аптеку. Бывает, что кто-нибудь зайдет с собакой, мы объясняем, что этого делать нельзя, люди извиняются и выводят животное. Конфликтов из-за этого ни разу не случалось.

- Будете писать заявление в милицию? Ведь вас оскорбили…

- Нет, не буду. Не хочется тратить на эту ситуацию время и силы. Разве что эта женщина предъявит ко мне какие-либо претензии, тогда и мне придется заявить об оскорблении.

Связаться с Мариной Поярковой, той самой покупательницей, нам не удалось - женщина объяснила, что у нее поднялось давление и она не хочет разговаривать с журналистами.

Ни Максим, ни Марина с заявлением в правоохранительные органы не обращались, но милиция все же проводит разбирательство.

- Собраны материалы проверки, опрошены участники конфликта, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Правовую оценку поведению женщины правоохранительные органы пока не дали, но ее действия могут быть расценены как оскорбление либо мелкое хулиганство. Административная ответственность за оскорбление - штраф до 20 базовых величин.