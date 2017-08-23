Глава Пентагона начал свой визит в Украину

Глава Пентагона начал свой визит в Украину1
- 23.08.2017, 20:47
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Визит главы Пентагона в Украину происходит впервые с 2007 года.
Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.
Визит главы Пентагона в Украину происходит впервые с 2007 года.
Как сообщалось ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости. В ходе визита он подчеркнет приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также даст некоторые советы по наращиванию потенциала сил.
24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.