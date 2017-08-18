В День Независимости Украину посетит глава Пентагона

В День Независимости Украину посетит глава Пентагона6
- 18.08.2017, 20:30
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Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину 24 августа.
Украину в День Независимости посетит министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Планируется, что в ходе визита Мэттис встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны страны Степаном Полтораком.
«В ходе этих переговоров министр убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами», – говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что визит Мэттиса пройдет в рамках пятидневной поездки в страны Ближнего Востока и Европы. Так, глава Пентагона посетит Иорданию и Турцию, Украина станет заключительным этапом его рабочей поездки. Это будет первый визит Мэттиса в Украину в качестве министра обороны.
Посол Украины в США Валерий Чалый назвал приезд Мэттиса в Украину дружественным жестом.
«Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера ко Дню Независимости Украины! Серьезное подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, демонстрация солидарности с народом Украины в его борьбе с внешней агрессией», – написал дипломат на своей странице в Facebook.