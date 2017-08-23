Галина Смирнова: Количество недовольных властью белорусов увеличивается 3 23.08.2017, 21:09

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Бобруйские власти испугались пикета солидарности с профсоюзом РЭП.

Бобруйские активисты независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности получили отказ от местного исполкома в проведении пикета на площади Победы. Пикет солидарности с профсоюзом РЭП планировался на 24 августа. Исполком в своем ответе сослался на то, что договоры с «скорой», милицией и другими службами должны быть заключены заранее.

О сложившейся ситуации «Радыё Рацыя» рассказала председатель местного отделения профсоюза РЭП Галина Смирнова.

- Мы должны до принятия решения исполкомом уже все согласовать. Для меня это что-то новое. Обычно все эти согласования делаются когда уже получено разрешение на проведение мероприятия, и тогда они предлагают заключить договора со «скорой помощью», с милицией, с ЖКХ и т.д. Поэтому у них такое решение - нам отказать. Кроме того, была подана заявка на непредусмотренное место для проведения массовых мероприятий. Конечно, сейчас они боятся возобновления всех этих волнений, проходивших весной, тем более сейчас увеличивается количество людей, которые недовольны.

Теперь Галина Смирнова готовит петицию в исполком с требованием переноса места для проведения массовых мероприятий. Разрешенное место возле стадиона фабрики «Славянка» находится на отшибе, там почти не бывает людей.