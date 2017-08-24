Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести 24.08.2017, 14:53

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Правозащитники потребовали освободить белорусского политзаключенного.

Текст заявления опубликовал сайт ПЦ «Весна»:

Заявление Amnesty International

22 августа 2017 года

Amnesty International призывает белорусские власти немедленно и безусловно освободить узника совести Дмитрия Полиенко, лишенного свободы исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу слова и свободу мирных собраний. Он отбывает два года тюремного заключения в Бобруйске, около 100 км к юго-востоку от Минска. Полиенко останется в заключении до октября 2018 года, и его приговор не может быть обжалован.

12 октября 2016 г. суд Центрального района г. Минска признал Дмитрия Полиенко виновным в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов», в соответствии со статьей 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвинения связаны с велопробегом, который состоялся в Минске 29 апреля 2016 года с целью мирного протеста против ограничений прав велосипедистов. В пробеге приняли участие около 35 велосипедистов. По информации правозащитных организаций, которые наблюдали за мероприятием, вскоре после его начала сотрудники милиции пытались остановить пробег, используя ненужную и чрезмерную силу против его участников. Ряд велосипедистов были брошены в милицейскую машину, где, как они утверждают, их избивали и заставляли лежать на полу, при этом их велосипеды бросили им на спины и заставили лежать вплоть до прибытия в отделение милиции.

Дмитрия Полиенко обвинили в том, что он порвал куртку сотруднику милиции. Он был единственным участником пробега, против которого было возбуждено уголовное дело. До суда, который состоялся в октябре 2016 года, он в течение пяти месяцев находился в заключении. В ходе судебного процесса сотрудник милиции признал, что он не уверен, что его куртку действительно порвал Дмитрий Полиенко, а другие свидетели не смогли дать против него показания.

Незадолго до суда ему было предъявлено дополнительное обвинение в «изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера» в соответствии со статьей 343, частью 2, Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это обвинение связано с ссылкой, которую, по обвинению, Дмитрий Полиенко разместил на одной из своих страниц в социальных сетях три года назад. Ссылка касалась трансляции порнографии на одном из белорусских телеканалов. Телережиссер телеканала впоследствии был обвинен и осужден, но видео порнографического материала стало вирусным.

Дмитрий Полиенко был признан виновным по обеим статьям и был приговорен ко двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Дмитрий Полиенко обжаловал решение в Минском городском суде, но отсроченный приговор был оставлен в силе 27 декабря 2016 года.

10 и 20 марта 2017 года Дмитрий Полиенко был приговорен к административным арестам сроком на семь и пятнадцать суток, соответственно. Первый административный арест связан с судебным разбирательством, на котором Дмитрий Полиенко присутствовал в качестве наблюдателя. Во время оглашения приговора он и другие наблюдатели кричали «Позор!», за что суд обвинил его в соответствии со статьями 17.1 и 23.4 КоАП Беларуси («мелкое хулиганство» и «неподчинение законным требованиям сотрудников милиции» соответственно). Второй административный арест связан с мирной акцией протеста, которая прошла 25 февраля против строительства бизнес-центра в Минске. Ему было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 23.34, частью 3, административного кодекса Беларуси («организация или участие в несанкционированных массовых мероприятиях»). Он не был освобожден по отбытии второго приговора. Вместо этого, его содержание под стражей было продлено еще на 10 суток по основаниям, которые не были публично обнародованы.

Власти утверждали, что Дмитрий Полиенко нарушил условия отбывания отсроченного приговора, что было связано в том числе с двумя административными арестами, упомянутыми выше.

7 апреля 2017 года суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку приговора на два года, который в итоге вступил в силу. Учитывая время, которое Дмитрий Полиенко уже провел в заключении, он должен был отбыть в заключении 18 месяцев и три дня.

Amnesty International проанализировала каждый из вышеупомянутых случаев и считает, что все обвинения против Дмитрия Полиенко вытекают из мирного осуществления им своих прав на свободу слова и мирных собраний. Организация считает, что Дмитрий Полиенко стал жертвой преследования со стороны властей из-за его мирной деятельности и, следовательно, является узником совести. Amnesty International призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить его.