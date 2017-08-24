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Николай Черноус: Власти боятся народного контроля

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  • 24.08.2017, 21:50
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Николай Черноус
Фото: «Радыё Свабода»

Барановичский активист решил поставить на контроль местных чиновников.

Барановичские и Брестские областные власти боятся народного контроля, и предупреждение общественного активиста Николая Черноуса (старшего), еще от 26 февраля, о создании организации народного контроля восприняли болезненно, передает «Радыё Рацыя».

24 августа на работу к Черноусу пришел заместитель начальника отдела охраны правопорядка городского отдела милиции Сергей Павленя по письму из областного исполнительного комитета, чтобы провести опрос о создании организации по контролю за деятельностью чиновников, говорит Николай Черноус.

- Cпрашивает: «Зарегистрировано ли ваше объединение, которое вы называете?» Нет, не зарегистрировано. Мы просто на площади решили и постановили, но не зарегистрировали в управлении юстиции. «Нужно зарегистрировать». Получается, что на воре и шапка горит. Боятся, что в Барановичах начнет работать народный контроль.

26 февраля, во время народного собрания против налога на «тунеядство», была принята резолюция из 12-ти пунктов. В одном из них говорилось о создании организации Народного контроля. Резолюция была направлена в областной исполнительный комитет и в администрацию Лукашенко. Ответы на эти письма до сих пор не пришли.


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