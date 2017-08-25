Тайны самых больших «золотых лихорадок» в истории человечества 2 25.08.2017, 14:36

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Золото владело умами с незапамятных времен.

Есть хорошая пословица — «мал золотник, да дорог». Золото имело высокую цену с незапамятных времен. С тех же самых пор люди мечтают обогатиться за счет желтого металла. К тому же достать его относительно просто. Сиди себе да копай, надеясь на быстрый приток капитала. Вот только удавалось достичь намеченной цели лишь единицам. Значительная же часть золотодобытчиков потеряла гораздо больше, чем получила. Но когда приходило осознание банкротства, было слишком поздно. Вылечиться от золотой лихорадки просто невозможно, пишет diletant.media.

1 Клондайк (1896)

Золотая лихорадка на Аляске стала последней в истории. Ту «болезнь» подцепили более 200 тысяч человек.

Впервые драгоценный металл недалеко от реки Клондайк было обнаружено в ручье Бонанза-Крик в 1896 года. Повезло троим старателям. И очень скоро эта новость разлетелась по всей Аляске. За год жители региона смогли добыть более тонны золота.

И в Клондайк устремились десятки тысяч золотоискателей. Но повезло, конечно, лишь единицам. Причем именно тем, кто подцепил «болезнь» в самом начале. Остальные же просто потеряли деньги. Ведь добыча проходила в тяжелых условиях, когда нужно было отогревать землю, прежде чем начать ее промывать.

Добывать золото приходилось в тяжелых условиях

На Клондайке побывал писатель Джек Лондон. Причем ему пришлось перебираться через перевал Чилкут, который находился под властью агрессивно настроенных индейцев тлингитов. А Чарли Чаплин, вдохновленный Клондайком, сыграл роль старателя в фильме «Золотая лихорадка».

2 Австралия (1851)

В середине XIX века волна золотой лихорадки докатилась и до Австралии. Залежи драгоценного металла нашли недалеко от города Балларат, что в штате Виктория. Этот населенный пункт стал центром добычи золота. Из Балларата в Мельбурн каждую неделю отправлялось порядка 2 тонн золота.

Золотая лихорадка превратила Мельбурн в крупный город

Благодаря золотой лихорадке началось строительство железной дороги, а Мельбурн превратился в один из крупнейших городов Австралии. А сам штат Виктория за 20 лет, что продолжалась лихорадка, стал чуть ли не мировым лидером по золотодобыче. Ну и, конечно, население возросло почти в десять раз. А до того момента, как нашли драгоценный металл, там жило менее 80 тысяч человек.

Не обошлось и без минусов. Больше всего австралийцев беспокоил массовый наплыв китайцев, с которым они ничего не могли поделать.

3 Калифорния (1848)

В начале 1848 года плотник Джеймс Маршалл случайно нашел золото во время работы на лесопилке недалеко от города Колома. Прошло меньше года, а весть о «неслыханных богатствах» разлетелась по огромной территории. В город двинулись золотоискатели. Вскоре население штата выросло с 14 тысяч человек до ста тысяч. Причем это были не только американцы. Обогатиться желали китайцы, мексиканцы и австралийцы. Повсеместно тормозились фабрики, заводы, фермы. Дееспособные мужчины уходили на поиски золота, словно на войну. И, кстати, воевать там было за что – в общей сложности драгоценного металла было найдено на несколько миллиардов долларов.

Мужчины уходили на прииски, как на войну

Везло, конечно, далеко не всем. Десятки тысяч мужчин возвращались домой, потеряв все до последнего цента. Тысячи вообще не вернулись с «золотой войны».

Вскоре верхние золотоносные слои истощились. И тогда крупные золотодобывающие компании быстренько устранили старателей, а вместе с ними и коренное население штата.

4 Сибирь (1828)

Не миновал «желтый дьявол» и Россию. В конце мая 1812 года в России был принят указ «О предоставлении права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати».

Большие запасы желтого металла были обнаружены в Томской губернии. А первым золотодобытчиком считается крестьянин-старообрядец Егор Лесной. Вот только свою тайну он не спешил раскрывать. Многие желали обогатиться, выведав у старика заветные координаты. Но Лесной сопротивлялся. Собственно, это и послужило причиной его гибели. Кто-то задушил крестьянина.

Крестьянин погиб, но тайны не раскрыл

Когда стало понятно, что больше надеяться не на кого, к реке Сухой Берикуль хлынул поток золотодобытчиков. Они пытались найти его повсюду и… вскоре многим улыбнулась удача. Например, некому золотопромышленнику по фамилии Мясников. У него было так много драгоценного металла, что он изготавливал из него визитные карточки. А в конце XIX века на Спасо-Преображенском прииске был обнаружен самородок, чей вес превышал 31 килограмм.

Частная добыча золота в России была ликвидирована в 1930 году.

5 Бразилия (1690)

В конце XVII века массовая лихорадка охватила Бразилию. В ней поучаствовало более 400 тысяч искателей из Португалии. А конкуренцию им составили несколько сотен тысяч африканских рабов, а также индейцы.

А ведь, как говорится, ничего не предвещало беды. Несколько старателей случайно наткнулись на богатейшее месторождение. Оно буквально лежало под ногами – только собирай. «Искатели удачи» всячески старались сохранить свою тайну, но сделать этого не получилось. Весть о сказочных богатствах охватила огромную территорию. Люди, желающие разбогатеть, двинулись в городок Ору-Прету.

Золото в Бразилии искали сотни тысяч людей

Народа становилось все больше и больше. Соответственно, вскоре золото на поверхности побережья закончилось. Поэтому старателям пришлось вслед за жилой углубляться все дальше вглубь материка. Но вскоре каторжный труд многим стал надоедать. Они решили пойти более простым путем – грабеж и убийства. Сколько людей сгинуло – до сих пор неизвестно.

Дошло до того, что без соответствующего оборудования добыча золота стала невозможной. И уже в 20-х годах XVIII века золотая лихорадка пошла на спад. На место авантюристов пришли крупные компании. Они «паслись» там до середины XIX века.