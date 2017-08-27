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Во Франции объяснили, почему так стремительно падает рейтинг Макрона

  • 27.08.2017, 19:25
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Эммануэль Макрон
Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Снижение рейтинга связано с реформами в стране.

Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер заявил, что стремительное снижения рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона связано в непростым периодом реформ в стране.

Об этом сообщает BFM TV.

Кастанер подчеркнул, что власти страны не обращают внимание на опросы, поскольку знают, что перед ними непростая задача, которую невозможно решить за несколько месяцев.

"Реформы - это всегда определенные риски.... Президент Франции был избран большинством голосов, и люди, которые выбрали его, на самом деле ждут изменений", - добавил Кастанер.

Напомним, что рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона продолжает стремительно падать. Только за прошедшей месяц (август) рейтинг Эммануэля Макрона снизился на 14%.


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