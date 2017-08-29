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В Москве легковушка на скорости сбила белоруску с ребенком

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  • 29.08.2017, 13:41
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Фото: mskagency.ru

В результате аварии женщина погибла.

Трагедии на дорогах всегда шокируют, особенно, когда гибнут люди, пишет kp.by.

Очередное ЧП с участием белорусов случилось в Москве утром 27 августа. Мама с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на Алтуфьевском шоссе. Мальчику - 10 лет, маме - 44.

Фото: mskagency.ru

Водитель Hyundai не остановился и на полной скорости сбил маму с ребенком, женщина от полученных травм скончалась на месте, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Водителя тоже отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: mskagency.ru

По свидетельству очевидцев, мама с мальчиком переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них на полной скорости врезалось авто. Белорусы приехали в Москву на выходные из Гомеля, чтобы повидать отца мальчика. Врачи борются за жизнь ребенка, он в тяжелом состоянии.


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