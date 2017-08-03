Белый дом пояснил смысл санкций в отношении России 3 3.08.2017, 9:27

7,230

Кремль может остаться вообще без нефтегазовой «трубы».

Ужесточив штрафные меры в отношении РФ, президент США Дональд Трамп дал четкий сигнал Москве, пояснила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге в среду, 2 августа, сообщает «Немецкая волна».

«Мы не потерпим вмешательства в наш демократический процесс со стороны России», - заявила она в день подписания Трампом закона о дополнительных санкциях в отношении РФ, а также Ирана и КНДР в связи с «плохим поведением» их режимов. «Он подписал его в интересах национального единства», - отметила Сандерс. По ее словам, Белый дом придерживается мнения о необходимости жестких санкций в отношении всех трех стран.

Глава государства не подвергает сомнению тот факт, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, сказала Сандерс в ответ на вопрос одного из журналистов, подчеркнув, что Трамп открыто заявил об этом на пресс-конференции в Польше.

Что сказал Трамп в Польше

6 июля в ходе официального визита в Варшаву, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США, Трамп сказал: «Думаю, это была Россия», добавив при этом, что «никто точно не знает». Однако уже буквально в следующем предложении, он, не вдаваясь в подробности, заметил: «Думаю, за этим могли стоять и представители других стран».

Верхняя палата Конгресса США 27 июля подавляющим большинством голосов проголосовала за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы. Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей.

Как Москва отреагировала на санкции США

Уже 28 июля российский МИД потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве, а также в генконсульствах в регионах, до 455 человек и лишил американское посольство права пользования дачей в Серебряном бору и московскими складами. Само сообщение о подписании Трампом закона в Кремле встретили сдержанно. «Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал подписанный закон о санкциях в Facebook. По его словам, надежде на улучшение отношений Москвы с новой американской администрацией положен конец, а России объявлена «полноценная торговая война».

Позже МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Москва сохраняет за собой право на контрмеры в связи с новым «антироссийским законом», принятым в США.

Санкции по отношению к России будут ощутимыми

От новых штрафных мер может пострадать прежде всего проект «Северный поток-2», вся трубопроводная инфраструктура России, а вместе с ней экспорт нефти и газа.

Отныне под санкции США может попасть гораздо большее число физических лиц. Это те, кто, с точки зрения Вашингтона, причастен к кибератакам и нарушает режим санкций. Причем потенциально штрафные меры - от заморозки активов до аннулирования виз - распространяются не только на тех, кто уличен в нарушениях, но и на их ближайших родственников.

Также ужесточатся ограничения на передачу российским компаниям с долей государства от 33 процентов американских технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях. Ужесточение действующего режима санкций коснется и финансового сектора.