Фестиваль «Камяніца» под Минском возглавят Onuka, Theodor Bastard и Shuma 30.08.2017, 16:24

Onuka

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Организаторы фестиваля, который пройдет 16 сентября под Минском, объявили музыкальную программу.

Вместе с ранее объявленными украинцами Onuka хедлайнерами фестиваля в этом году будут Theodor Bastard (Россия), Shuma (Беларусь) и The Doox (Украина). Также на главной сцене выступят белорусские группы «Нагуаль», Shaman Jungle и «Варган», сообщает tut.by.

Вторая сцена фестиваля будет полностью посвящена аутентичному белорусскому фольклору, который прозвучит в исполнении ансамблей «Рада», «Мярэжа», «Горынь» и юной Патриции Свитиной. Эта площадка будет работать в перерывах между выступлениями артистов главной сцены, обеспечивая непрерывность музыкальной программы мероприятия.

Фестиваль пройдет в Музее народной архитектуры и быта в поселке Озерцо под Минском (4 километра от МКАД за авторынком «Малиновка»). Помимо музыки, зрителей ждет большая ярмарка народных промыслов, мастер-классы ремесленников, деревенские забавы, выставки художников и фотографов.

— «Камяніца» — это праздник для всех, кому интересна народная культура Беларуси и соседних стран во всех ее проявлениях. Чистая аутентика и современные интерпретации фолка, включая авторские произведения, для нас одинаково важны. Главное — уважение к своей национальной культуре, — говорит ведущий фестиваля Олег Хоменко.

Все деньги от билетов идут на счета музея, помогая сохранять уникальную экспозицию аутентичной белорусской деревянной архитектуры 18−20 веков, собранную в разных регионах страны.