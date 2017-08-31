Названы 10 важных правил безопасности для смартфона 3 31.08.2017, 15:59

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В этом маленьком устройстве из металла, стекла и пластика сегодня едва ли не вся наша жизнь.

Почему не стоит сильно радоваться бесплатному Wi-Fi в кафе, зачем каждый раз выходить из «учетки» любимой соцсети и чем опасен джейлбрейк на смартфоне – ответы на эти вопросы должен знать каждый.

В этом маленьком стильном устройстве из металла, стекла и пластика сегодня едва ли не вся наша жизнь: и доступ к банковскому счету, и фото детей на даче у бабушки, и рабочая почта, и загруженные страницы соцсетей, и любимые интернет-магазины, и расписание спортивных тренировок, пишет my.goodhouse.com.ua.

Прогнозируется, что к 2020 году на планете будет примерно 11,6 млрд мобильных устройств. Сегодня «злым рукам» вовсе не обязательно красть гаджет – добраться до конфиденциальной информации и даже начать следить за вами мошенники могут не приближаясь к смартфону и на пушечный выстрел. Преступникам достаточно «подбросить» на телефон вредоносное программное обеспечение (ПО), которое и займется кражей данных. А подцепить вирусное ПО можно где угодно: зайдя на подозрительный сайт, кликнув на ссылку из смс или мейла, загрузив приложение (книгу, музыку) из неофициального магазина и т. д. И случается это довольно часто.

10 правил смартфон-безопасности:

1. Устанавливайте приложения исключительно из официальных маркетов. Желание сэкономить, а лучше вообще ничего не заплатить за контент – главная причина того, что мошенники так легко «подбрасывают» на наши гаджеты вирусное ПО. Мы же так охотно грузим себе все бесплатное-краденое! Любая неофициальная бесплатная программа является ненадежной. Даже если ничего не произойдет прямо сейчас, не факт, что приложение будет работать надежно в будущем. Удивительно, но украинцы готовы устанавливать в обход официальных маркетов даже приложения для финансовых операций, чем подвергают опасности не только свои личные файлы на гаджете, но и рискуют своими персональными платежными данными!

2. Не переходите ни по каким ссылкам в смс и почте и не открывайте никаких вложений в письмах и сообщениях, если только вы их не ждали. Не открывайте письма от неизвестных адресатов, – мошенники научились подменять адреса так, чтобы они выглядели «убедительно» (частично повторять адрес государственной, банковской или другой организации. Например, М.Е.Д.О.К ). Еще в 2014 году получив смс, содержащее ссылку с названием «Привет :) тебе фото» 85 000 украинцев заразили свои смартфоны.

3. Всегда выходите из учетной записи, совершив расчетную операцию в платежном сервисе или интернет-банкинге. Эта рекомендация касается и социальных сетей, аккаунта в Google и т. п. Ни в коем случае не храните важные пароли в телефоне

4. Используйте только проверенные платежные сервисы.

5. Приложения интернет-банкинга скачивайте только по ссылкам с официальных сайтов банков.

6. Регулярно обновляйте операционную систему и установленные приложения (каждый раз, когда приходит уведомление о доступности обновлений). В новых версиях ПО разработчики представляют не только новые фишки, но и новую усовершенствованную защиту от вирусов. Установите на смартфон или планшет приложение безопасности, которое находит и блокирует работу вредоносного программного обеспечения.

7. Никогда не проводите никаких расчетных операций, подключившись к незащищенной общедоступной сети Wi-Fi. И вообще – старайтесь использовать бесплатный Wi-Fi (на улице, в кафе, в метро и т. д.) только в крайнем случае. В общедоступных открытых Wi-Fi-cетях злоумышленники могут перехватить данные, даже, например, логин и пароль для входа на вашу страничку в «Фейсбуке». А если вы рискнули проводить через бесплатный Wi-Fi расчетную операцию, преступники могут узнать логин и пароль для вашего интернет-банкинга или реквизиты платежной карты.

Если вы вынуждены часто пользоваться общественным Wi-Fi, установите на свое устройство VPN-программу, которая шифрует трафик. Без нее не вводите данные, чувствительные к перехвату, не пользуйтесь почтой, не оплачивайте картой счета, не заходите в любимые «Инстаграм» и «Фейсбук».

8. Включайте Bluetooth и определение местонахождения, только когда это нужно. А воспользовавшись, сразу отключайте. Причем нужно проследить, чтобы Bluetooth не работал в скрытом режиме.

9. Не делайте джейлбрейк – операцию, которая открывает полный доступ к файловой системе смартфона/планшета и дает возможность загружать приложения из неофициальных источников и расширить возможности устройства.

10. Задумайтесь о резервном копировании данных на вашем смартфоне. И старайтесь хранить информацию на виртуальных дисках, то есть в так называемых «облаках». Тогда даже если телефон украдут или заблокируют с целью получения выкупа (очень распространенный вид мошенничества), вся важная информация останется доступной.

Если случилось так, что вредоносное ПО заблокировало ваш гаджет или зашифровало файлы, нельзя реагировать на сообщения с требованием выплаты выкупа для возвращения доступа к ним. Ведь после оплаты НЕТ никакой гарантии, что доступ к устройству будет восстановлен, а файлы спасены. Платить выкуп никогда нельзя – для мошенника это сигнал, что этот телефон можно и дальше использовать для вымогательств. В случае, если в результате такой кибератаки деньги все же были перечислены вымогателям, необходимо немедленно сообщить об инциденте в киберполицию.