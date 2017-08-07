Видеофакт: Президент Украины за штурвалом МиГ-29 7.08.2017, 9:59

Фото: ТАСС

Петр Порошенко совершил перелет на боевом истребителе.

Президент Украины Петр Порошенко накануне осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома в городе Васильков в Киевской области на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По прибытии президент поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вручил государственные награды летчикам и передал им знамена.