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Видеофакт: Президент Украины за штурвалом МиГ-29

  • 7.08.2017, 9:59
Фото: ТАСС

Петр Порошенко совершил перелет на боевом истребителе.

Президент Украины Петр Порошенко накануне осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома в городе Васильков в Киевской области на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По прибытии президент поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вручил государственные награды летчикам и передал им знамена.


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