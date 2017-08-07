закрыть
7 августа 2017, понедельник, 21:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Консервная банка на хвосте у Путина

1
  • Леонид Радзиховский
  • 7.08.2017, 19:58
  • 11,391
Леонид Радзиховский

Заявления Тиллерсона и Лаврова о готовности разговаривать – пустой треп.

По итогам встречи на саммите АСЕАН глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделали ряд заявлений по отношениям между странами. По словам Тиллерсона, Россия демонстрирует "определенную готовность" начать говорить о решении кризиса в Украине. Лавров же заявил о готовности нормализации диалога с Вашингтоном. О том, что стоит за этими заявлениями и от чего зависит прогресс в украинском вопросе.

Я думаю, что заявление об "определенной готовности" начать говорить о решении кризиса в Украине – это пустейший треп, который имеет двойную мотивацию.

Мотивация России понятна. Вся эта история с санкциями, хамством со стороны американцев и ответ со стороны России на это хамство – запрет работать в посольстве США 800 сотрудникам, в основном русским, кстати говоря. Истерики, которые закатывал [премьер-министр РФ Дмитрий] Медведев в своем Twitter, истерики, которые начали было закатывать русские политики, но тут же заткнулись. Тут же солидарное голосование с американцами по Корее, хотя оно не столько солидарное с американцами, сколько солидарное с китайцами. Тем не менее Россия могла воздержаться, что не было бы вето и не сорвало бы голосование, но продемонстрировало бы, что Россия идет против Америки. Никто бы не сказал, что против Китая – против Америки. Но этого не было – проголосовали солидарно. После этого [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров заявил: "Мы надеемся на конструктивное сотрудничество и прочее". Такая позиция России говорит о том, что запас жестких реакций у России исчерпан.

Со стороны американцев тем более все понятно: для [президента США Дональда] Трампа и его администрации дальнейшее ухудшение отношений с Россией – это высечь самих себя. Чем хуже отношения с Россией, тем тяжелее обвинения в адрес Трампа и тем больше его будут прогибать. Для Трампа очень важно хоть как-то, хоть в какой-то форме восстановить отношения с Россией, чтобы показать американцам: "Послушайте, русские – совсем не такие страшные, как их принято изображать – это первое. Во-вторых, я – Трамп, я делаю это с позиции силы, я это делаю с позиции американских интересов, но я это делаю. Вот Обама не умел, а я делаю". Это одно из его предвыборных заявлений – он его и отрабатывает. Кроме того, Тиллерсон как госсекретарь должен говорить: "Вот налаживаем, ведем конструктивный диалог и прочее".

Готова ли Россия в этой ситуации к каким-то реальным подвижкам по Украине? Я думаю, что нет. Не готова. Потому что если бы была готова, то давным-давно это сделала. Донбасс – это убыточный проект, полное политическое банкротство. Это экономическое банкротство – приходится содержать эту ораву, которая никому не нужна. Это геополитическое банкротство – Донбасс России не нужен совершенно. Если бы Путин был морально готов, он бы давным-давно от этого избавился. Зачем ему эта консервная банка на хвосте? Он этого сделать не может, боится за единственное, что его волнует в этой жизни – его имидж. Отнюдь не геополитика или какие-то безумные идеи восстановления СССР, которых у него никогда не было ни секунды, и не великая империя, о которой он абсолютно не думает. На все это ему плевать с высочайшей колокольни. Его беспокоит его имидж. А имидж настоящего пацана требует не отступать. Вот, собственно, вся проблема, никакой другой проблемы там нет. С точки зрения политики, экономики, чего угодно – выкинь ты к чертовой матери эту ЛДНР, засунь эту консервную банку за шиворот Украине, пусть украинцы разгребают все эти "сокровища", пусть они мучаются с этими сепаратистами, разбираются, проводят или не проводят зачистки. Сделай им этот "подарок", потирай руки и смотри, как они будут прыгать с этой консервной банкой. Нет, нельзя, не могу – образ мачо не позволяет.

Поэтому я не думаю, что сейчас Путин до такой степени сломался и испугался, что готов реально оступиться от ЛДНР. Я думаю, что не готов, поэтому, мне кажется, что слова Тиллерсона – это пустые слова. Ну, если Путин реально готов от этого "сокровища" избавиться, то мы это довольно скоро увидим.

Леонид Радзиховский, «Апостроф»


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов