В Минске подрались пешеход и ГАИшник 29 7.08.2017, 20:29

Пешеход оказался инвалидом второй группы.

Драка между жителем Минска и инспектором ГАИ привела к уголовному делу. Как пишет tut.by, происшествие случилось 4 августа около 15 часов во Фрунзенском районе столицы. Мужчина перешел дорогу в неположенном месте. Когда сотрудник ГАИ позвал его, минчанин начал убегать. Инспектор догнал его, после чего между ними завязалась драка.

Проверку по данному факту проводил Следственный комитет. Официальная представительница Юлия Гончарова сообщила, что СК провел судебно-медицинские экспертизы всех участников происшествия. Следователи изъяли несколько видеозаписей — как с видеорегистратора патруля, так и с других носителей. По итогам проверки Следственный комитет завел уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Соседи Александра — пешехода, который перешел дорогу в неположенном месте, —обнародовали видеозапись с частью драки в доме.

Жена минчанина Марина говорит, что муж — инвалид второй группы. Он ходил в магазин. "Что было на дороге, я не видела и не могу сказать. Мне говорили, что инспектор мужа ударил дверью, но я этого не видела — не берусь утверждать. Весь конфликт застала уже дома. От этого я просто в шоке — до сих пор не могу прийти в себя. Инспектор ударил меня в грудь. Это зафиксировано в справке. Мы написали заявление в милицию — за превышение полномочий, сняли побои. Я понимаю, что муж нарушитель, перешел дорогу в неположенном месте, но он не был пьян, так как же так?" — не скрывает удивления женщина.

Кстати, сразу после конфликта мужа увезли в больницу, а потом — в милицию.

В ГАИ Минска подтвердили конфликт между жителем и инспектором. Там пояснили, что обязанность сотрудника ГАИ — принять "меры для прекращения правонарушения, что инспектор и сделал. Однако пешеход начал убегать, несмотря на требования инспектора". Столичные гаишники говорят, что пешеход "оказал активное сопротивление сотруднику милиции".