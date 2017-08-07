Белорус добился от ООН рассмотрения своей «тунеядской» жалобы 7.08.2017, 21:10

Владимир Кацора

фото: Радыё Свабода

Справедливостью в Беларуси займется международное сообщество.

Сейчас правительству Беларуси придется искать ответ на вопрос, почему за участие в мирной акции протеста против декрета о «тунеядцах» власть преследует оппонентов арестами и штрафами, не соразмерными средней заработной плате в стране, пишет ucpb.org.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (КПЧ ООН) приняло к рассмотрению жалобу одного из гомельских активистов весенних акций протестов, члена ОГП Владимира Кацора.

В жалобе, зарегистрированной в КПЧ ООН за №3002/2017 политик рассказывает, как вместе с другими (около трех тысяч человек) принял участие в несанкционированном властями уличном шествии и митинге, прошедшими от площади Восстания и по улице Советской в Гомеле. Во время мирного собрания, - отмечает он, участники протестовали против президентского декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», после чего разошлись без каких - либо происшествий.

«Ни у кого нет сомнений, что протестная акция прошла мирно. Тем не менее, меня, равно как и других активных участников вызвали в милицию, где обвинили в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. 12-ти суточный арест я отбывал в ИВС с 17-го по 27-е марта. В соответствии с внутренней процедурой мы запрашивали у местной власти предварительное за 15 дней разрешение на проведение акции, однако получили запрет», - поделился выдержками из своей жалобы Владимир Кацора.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает гражданам отстаивать права на международном уровне, подчеркнул, что за весенние акции протестов гомельские активисты отсидели в ИВС более 60 суток, вынуждены выплачивать крупные административные штрафы. Практически все они воспользовались правом на подачу индивидуальных жалоб в КПЧ ООН.

Напомним, 17 марта судья суда Центрального района Гомеля Оксана Осипова отправила оппозиционера за решетку на 12 суток. По мнению судьи, митинг и уличное шествие, имевшие место 19 февраля в Гомеле, являлись незаконными. К аналогичным выводам по результату рассмотрения кассационной жалобы пришел и областной судья Олег Хорошко, фактически оставив без рассмотрения претензии арестанта о нарушении его прав на выражение мнения и мирное собрание.