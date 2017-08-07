«Ребята, это ж прошлый век» 5 7.08.2017, 22:01

Ресторанный критик из Питера прошелся по минским заведениям.

Борис, известный ресторанный критик из Петербурга, строго охраняющий свою анонимность, этим летом заехал и в Минск. Он подробно описал свои впечатления от 8 популярных кафе, а мы выбрали самые яркие отрывки из его дневника, пишет citydog.by.

Таинственный, но очень известный в русскоязычном интернете ресторанный критик Борис публикует рецензии и отзывы с 2004 года. Он путешествует по городам-миллионникам России и всего мира, заходит в кафе и рестораны как обычный посетитель, пробует по несколько блюд, а потом подробно описывает впечатления от интерьера, обслуживания, персонала и, главное, еды. Он не показывает лицо даже в интервью и не раскрывает фамилии.

Борис оценивает места по собственной трехзвездной шкале: трех звезд удостаиваются кафе, которые следует посетить немедленно, две звезды достаются тем местам, которые критик советует посетить при первой возможности, а одну звезду получают те, которые стоит «иметь в виду». Сразу скажем, что 3 звезды не достались никому.

«Я ж тебе говорил. Место про еду»

«Встреча идеальная. От охранника в костюме до… уборщиц, моей официантки – фотомодели в стиле “сексуальная студентка”.

Селедка под шубой в шубе – я не мог не купить. Красиво. Интересно. Не подачей. Тут две идеологии слились: натирать мелко, этим делая любимое народом “нежненько”, или достаточно крупные части оставлять. Чувствуются фрагменты, нарезка, а шуба перебитого, или вторая шуба, сифонного свекольного мусса делает это самое смачное “нежненько”, сохраняя честную фактуру овощей. Мне понравилось очень – и вкус эталонный, ничего лишнего, никакой маракуйи, и совершенно современное, и почти авторское блюдо».

«Гурман»

«…Салат с морепродуктами сдобрен адом черта морского – палочками крабовыми. Я не шучу сейчас, у меня и фотография есть. Как, как, ну как, Доктор, это уживается в одном меню?! Аккуратном, красивом, понятном и логичном, любому заведению российских столиц желал бы такого смыслового совершенства и четкой верстки. Верстка, да, но подкладки на стол… Ребята, это ж прошлый век стилем. Как так-то? Зато народно и дешево, даже по местной мерке. Лимонад 3,5 руб., а больше напитков я не брал.

Грибной суп по-белорусски (4,6 руб.) не узнал, когда принесли: больше похож на гороховый. И видом, и густотой. Не очень горячий, не очень грибной, несмотря на серьезность показную, как в гороховом, попадаются кусочки копченостей, помимо белых. Странно. Не мое совершенно. Хоть и верю, доброкачественный и супераутентичный.

Пельмени фирменные “Гурман” (стандартная порция – 8,2 руб.) – наверное, знакомство надо начинать с них? Пельмени – чудный эталон, мерило, восторг!»

*

Svobody, 4

«Винный бар, что для Минска уже некая уникальность: не так их много. Определенно в ближайшие три–пять лет здесь начнется то, что произошло в Москве и Петербурге: переход с пива на вино. Не просто содержимое бокала на столе, а модель потребления, сопутствующая еда, интерьеры и даже стиль общения персонала.

Меню замечательное – не знаю, насколько это прорыв для Минска, не был везде, но мог бы, желал бы видеть такое и в Москве, и в Риге. И хочется пробовать в нем почти все!

Драники на десерт (7,5 руб.) – наверное, шутка такая? Нет, именно свежий и горячий, картофельный крупно тертый драник, вернее два, карамельно-сладкий хрустящий бекон (вместо варенья какого, пусть и беконового) и большой шарик мороженого поверх. Не сказать, что, кроме прикола, почувствовал какие-то гармонии... на один раз – забавно. Может, беконовое варенье хватит таланта сварить?

Сервис вот совершенно без вопросов. Помощь гостю – меню ведь необычное, вопросы по блюдам, внимание, забота. Не просто “понравилось?” в конце, а вручают “открытку” с перечнем блюд, вернее половиной меню, для выставления оценки. Не анкету привычную, а именно список из 16 блюд меню. Не заполнил – стащил. Люблю я кейсы».

Spoon

«На вид, скорее... совершенно прибалтийский ресторан, даже на 101% более балтийские, чем в самих странах Балтии. Холодноватый стенами, теплый обеденной посадкой, хоть и есть чуток мягких мест у окон. Условных окон, ведь это почти подвал, несмотря на огромные стекла. Холодновато-простая сервировка — приборы на салфетке, стопка салфеток на столе. Прибалтийско-финская простота. Модно. Люблю.

Встреча – не блестящая, да-с, персонал замучен ланчем, но стоит начать делать “хороший заказ”, и сразу отличное знание меню, предупредительность и радость: хоть один не купил холодники и драники. На второй день сервис безупречен – и меню сразу нужное выдали, и все “понравилоси?” в наборе, и внимания гораздо больше персоне.

Свиная грудинка с яблочной полентой (16 руб.) – как не купить! Полента на вкус… Крупинки на языке пляшут, на вилке пляшут, хоть и на вид совершенное яблочное пюре, просто не растекается почему-то. Грудинка привычнее – хорошо проделанная работа, резал первые три куска обратной стороной ножа вполне успешно, пока не заметил ошибку. Острый (злость чили передалась) виноград и присыпка грецкого ореха. Очень хорошо. И вкусно, и интересно, и по-белорусски много».

Milano

«В заказе ризотто с уткой (23 руб. – или 750 российских рублей, кстати) – принесли ризотто с кальмаром. Заказ повторяла. Да и я трезвый очень был, с самым большим в мире (Книга рекордов Гиннесса©®2016) опытом заказов в общепите!

– А что это?

– А вы хотели с кальмаром (25 руб.).

Это вместо извинений. От удивления забыл сфотографировать. Простите меня. Так вымучили, не стал спорить. Тем более я научился на вид определять, хорошее ли блюдо, – опыт 24 000 тарелок в разных ресторанах дает свои плоды: мне точно понравится. Биск – как соус, густой концентрат всех морей, аппетитнейший кальмар обжаренный, само ризотто эталонное, одно из лучших, что ел! Хвалить блюдо или ругать сервис?

Дорогой ресторан, а нет комплЕмента. Хлеб приносят такой дежурный на вид, что отправил назад. Соль и перец уже порошком на столе, как у нас в столовках пятнадцать лет назад. Мельница для белорусов вещь святая, и для перца ее нельзя использовать? Сервис есть, и все достаточно неплохо, и ладно, что приходится идти за стойку счет просить. И платить там же. Дорогой ресторан, а уходишь расстроенным. И ожиданий особых не было, а так все плохо... Надо объяснять, почему больше не пошел и почему не рекомендую?»

ENZO

«…На вид приличное модное место. Хипстерская мода только – всем пофиг – только “самозахваты столов”? Персонал вообще не реагирует на вошедшего. Три, пять “персоналов” мимо прошли... Дождался, как будто изнасиловал, сломал систему. Вырвал свое “здрасьти”. Спросил, видимо, впервые, куда можно сесть. А вот у стола, надо признать, работает хорошо. Объясняет понятно, исправляя огрехи меню.

Кошмарное меню. Для этого места, конечно. Огромное: дюжина закусок, полторы дюжины бургеров, дюжина стейков по ценам выше российских. Альтернатива не 700–800 российских рублей, а под тысячу в переводе: для такого места просто удивительно. Меню мало того что большое, так ведь расшифровок нет. Вес, как по закону местному, везде строго указан, а вот состав… Все знают, из чего состоят бургеры “Пьяный”, “Энцо”, “Техас”, “Бразильский” и прочие звери? Я нет. Нагрузка на официантов. И на гостя – выбирать сложнее, чем самолетные “курица или мясо”. Или вот знаменитое “Блюдо от шефа за 80” (2500 российских рублей) – я понимаю, все знают, но я болел, когда в школе проходили.

Тар-тар (12 руб.): пашотик мастерский, вилка, два ножа (не разобрался, почему), сырые шампиньоны, изумительное мясо, легкое, внятное, идеальное нарезкой, сыростью, приправой. Крем пармезановый, кажется, делает блюдо блиновским по выразительности вкуса и тонкости воспоминаний. Теперь представьте, что объем блюда – двойной от нашего привычного, то есть 250 г».

«Чехов»

«В белом зале банкет, не такой и многочисленный вроде, и он по центру, и вообще с запахами, как будто кухня прямо там. Пришлось идти на веранду. А на веранде-теплице (она закрытая под стеклом) муравьи ползают и душно. Ладно, я же должен опробовать ресторан новой белорусской кухни...

Утиная грудка (20,7 руб.) – нет, не белорусская. Мало – просто грудка некрупная и соус яблочного пюре, прикрыта вся эта простота шпинатом натюрель. Как есть. Странная грудка – темна, как бедро, вроде не сухая, но какая-то безжизненная. Догадки чинить не буду, хотя чаще всего это признак перемороженного мяса. Не понравилась, хоть и съедобная, не спорю. У нас иногда значительно хуже».