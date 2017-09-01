В Беларуси перед учениями «Запад-2017» сменили командующего ВВС и ПВО 3 1.09.2017, 8:45

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Игорь Голуб

Новым командиром стал генерал-майор Игорь Голуб.

Генерал-майор Игорь Голуб освобожден от должности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил и назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил.

Соответствующий указ № 315 Лукашенко подписал 31 августа 2017 года, сообщает его пресс-служба.

Ранее должность командующего ВВС и ПВО Беларуси занимал Олег Двигалев. 18 июля Александр Лукашенко назначил его председателем Государственного военно-промышленного комитета вместо освобожденного от должности в июне Сергея Гурулева.

Игорю Голубу 50 лет, он родом из Чернигова. После окончания с отличием в 1988 году Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков военную службу проходил на должностях летчика, старшего летчика, командира звена, заместителя командира, командира авиационной эскадрильи в ВВС Беларуси.

В 2005 году окончил Военную академию Беларуси, в 2011 году — факультет Генерального штаба Военной академии Беларуси. Военную службу проходил на должностях заместителя командира 927-й истребительной авиационной базы Северо-западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО, командира 206-й штурмовой авиационной базы ВВС и войск ПВО. В 2010 году был назначен на должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации. В 2013 году был назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси.

Еще одним указом № 316 от 31 августа 2017 года Лукашенко освободил генерал-майора Андрея Гурцевича от должности начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил — заместителя начальника Военной академии и назначил его заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.