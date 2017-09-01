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Решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско принял лично Трамп

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  • 1.09.2017, 11:10
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Дональд Трамп

В Белом доме решение назвали твердым и сбалансированным.

Решение о закрытии консульства России в Сан-Франциско и ограничении работы торговых представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне было принято президентом США Дональдом Трампом, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, как сообщает Radio Free Europe.

Она назвала решение «твердым и сбалансированным действием в ответ на вызывающее сожаление решение России, принятое ранее в этом году».

Она отметила, что Белый дом хочет остановить процесс ухудшения отношений между странами и «будет искать возможности сделать это».

Накануне Госдепартамент США заявил, что закрывает генконсульство Росии в Сан-Франциско и сокращает российское дипломатическое присутствие в миссиях в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом в США помимо посольства в Вашингтоне продолжают действовать три консульства — в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.

США назвали это ответом на решение сократить число сотрудников американской димписсии в России на 755 человек. Ранее посольство США в России заявило, что в связи с сокращением персонала до первого сентября будет приостановлена выдача виз россиянам. С первого сентября процесс должен возобновиться, но только в Москве.


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