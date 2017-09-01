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Найден эффективный способ улучшить работу мозга

  • 1.09.2017, 16:35
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Фото: liveinternet.ru

Финские исследователи провели множество экспериментов.

Ученые из Финляндии нашли новый эффективный способ улучшить работу мозга. Как сообщает orthodox.od.ua со ссылкой на журнал Cerebral Cortex, финские исследователи в ходе множества проведенных экспериментов, поняли каким образом можно воздействовать на человеческий мозг.

Чтобы тактильное запоминание работало самым эффективным способом, на него надо воздействовать короткими магнитными импульсами. Так, по заявлениям ученых, эксперимент превзошел все возможные ожидания.

Впрочем, работы у исследователей еще много – вдохновившись успехом, светила ума хотят воздействовать на мозг теми же короткими импульсами, дабы понять, как можно влиять и на другие виды памяти.


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