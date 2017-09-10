Суперураган «Ирма» обрушился на США 10.09.2017, 14:53

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ФОто: РИА Новости

Огромные волны и сильнейший ветер накрыли город во Флориде.

Стихия достигла побережья островного города Ки-Уэст в центре округа Монро, сообщает govoritmoskva.ru.

«Если вам сказали эвакуироваться, лучше сделать это прямо сейчас. Это ваш последний шанс принять правильное решение», - обратился губернатор штата Рик Скотт к жителям Флориды.

Местная жительница Либерти Делима рассказала, что многие из тех, кто отказались от эвакуации, закрылись в своих домах в ожидании урагана. В целом же, по её словам, «власти организовали всё очень хорошо».

По данным американских метеорологов на данный момент максимальные порывы ветра в зоне урагана достигают 205 километров в час.

Стихии по-прежнему присвоена категория 3 из 5, однако ожидается, что она повысится до четвёртой. Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привёл к катастрофическому наводнению.

В настоящий момент к эвакуации подлежат 6,5 миллиона жителей Флориды.