Спектакль о белорусских добровольцах в АТО - фаворит «Белой вежи» 10.09.2017, 21:26

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Фото: bk-brest.by

Критики из разных стран высоко оценили спектакль «Опиум».

Второй фестивальный день театрального форума принес открытие. Живым источником подлинных переживаний, наконец, стал спектакль «Опиум» Центра визуальных исполнительских искусств «Арт корпорейшн», пишет vb.by.

Чтобы поставить спектакль по пьесе современного белорусского драматурга Виталия Королева, творческая группа обратилась к поддержке зрителей и краудфандинговой платформы ulej.by. Деньги на спектакль были собраны, и «Опиум» вышел на сцену 2 года назад. Играли в музее бюстов советских вождей и русских классиков, художественных галереях, на других непривычных для театрального искусства площадках. На фестивальную сцену «Опиум» впервые вышел в Минске, участвуя в международном форуме «ТеАРТ», «Белая Вежа» - вторая попытка проекта оказаться в программе международного театрального фестиваля. И сразу - восторг и высочайшие оценки критиков.

Действие спектакля происходит в провинциальном Рогачеве в наши дни. В «хрущевке» по улице Ленина живет семья Коваленко: мать и ее два сына. Действие разворачивается на фоне трех больших экранов, где демонстрируются будни родной страны: закрома родины наполняются зерном, на полях активно работают комбайны, стада породистых коров представлены символом достатка и благополучия страны. Однако в семье Коваленко с достатком не ладно. Тотальное «затягивание поясов» убивает достоинство человека: мать находит еще один способ сэкономить «копейку» - соседи говорят, если в бачок унитаза положить двухлитровую бутылку с водой, во время слива используется меньше жидкости.

Не найдя достойной оплаты за труд, старший сын уходит добровольцем в зону АТО. Младший готовится поступать в университет и одновременно перебивается разовыми заработками. Когда вступительные экзамены позади, к младшему Андрею приходит друг, ребята выпивают, в разговоре неизбежно всплывает тема военных действий в Донбассе. Каждый имеет свое мнение на конфликт: Андрей кричит, что присутствие российских военных в зоне АТО очевидно, его друг доказывает обратное. В драке Андрей падает и умирает.

В спектакле используется ненормативная лексика, которая играет сильную составляющую драмы. Например, когда старший из сыновей Коваленко уходит на войну, новая, густо пересыпанная матерными словами речь, является ярким откровением, как человека меняет война.

«Опиум» стал тем примером современного театра, когда со сцены со зрителем открыто говорят о том, что волнует каждого здесь и сейчас. О том, как геополитические интересы разных стран проходят бульдозером по судьбам простых людей, вынужденных нести ответственность за решения, которых они не принимали.

- После этого спектакля хочется помолчать, - сказал польский критик Томаш Милашевский. - Я буду еще долго думать об этой работе - настолько она искренна и правдива.