Фотофакт: Кто пришел на смену бонстикам
- 13.09.2017, 9:59
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Минская торговая сеть придумала странные названия для «героев» своей рекламной акции.
Совсем недавно в Беларуси еще был ажиотаж из-за бонстиков. Только он пошел на спад, как на смену бонстикам пришли фигурки-эмоджи, пишет kurjer.info.
Минская сеть магазинов «Рублевский» запустила акцию раздачи фигурок-эмоджи — смайликов в виде маленьких фигурок-ручек. Их появление взорвало соцсети. Больше всего внимание привлекла фигурка под названием Какаш.
Пресвятые маркетолухи! pic.twitter.com/Nkj9EhOevr— Бармалей (@Bar_maley) 10 сентября 2017 г.
Кто-то восхищается акцией и делится фото «бесплатных» фигурок, кто-то обвиняет магазин в плагиате, сравнивая смайлики с бонстиками.
Я хочу такое!1!! Рублёвский, я иду к вам 😑 pic.twitter.com/6Hkf6OOdjn— Chiron (@awesomebutdumb) 11 сентября 2017 г.