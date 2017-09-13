Фотофакт: Кто пришел на смену бонстикам 13.09.2017, 9:59

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Минская торговая сеть придумала странные названия для «героев» своей рекламной акции.

Совсем недавно в Беларуси еще был ажиотаж из-за бонстиков. Только он пошел на спад, как на смену бонстикам пришли фигурки-эмоджи, пишет kurjer.info.

Минская сеть магазинов «Рублевский» запустила акцию раздачи фигурок-эмоджи — смайликов в виде маленьких фигурок-ручек. Их появление взорвало соцсети. Больше всего внимание привлекла фигурка под названием Какаш.

Кто-то восхищается акцией и делится фото «бесплатных» фигурок, кто-то обвиняет магазин в плагиате, сравнивая смайлики с бонстиками.